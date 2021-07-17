Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував перед парламентом про зроблене урядом за пів року

Звітувати про шість місяців діяльності уряду його очільник почав зі зробленого в контексті боротьби з пандемією COVID-19. Адже останні півтора року це один з головних викликів, що постали перед країною.

«Головні опори боротьби з коронавірусом — вакцинація та спроможність медсистеми. Вакцинація шостий тиждень поспіль стабільно набирає обертів. Відбувається вона на базі трьох платформ: мобільні бригади вакцинації (їх 500), пункти щеплень (1200), центри вакцинації (понад 200). Наявна необхідна кількість якісних і безпечних вакцин, аби задовольнити попит усіх охочих.

До кінця липня Україна планує отримати понад 8 мільйонів доз вакцин — окрім Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac, очікують постачання 2 мільйонів доз вакцини Moderna, якою щеплюють в Америці та ЄС. У серпні, крім інших вакцин, мають надійти 2 мільйони доз вакцини Novavax», — розповів Прем’єр із трибуни Верховної Ради.

Попри відносно спокійну ситуацію з COVID-19, посилюється спроможність медсистеми. Додатково оснащують медзаклади. Нині відсоток забезпеченості киснем ліжкового фонду становить 95, відсоток зайнятих ліжок — 8.

Денис Шмигаль розповів, що виплачують надбавки лікарям, які борються з COVID-19. Уряд переймається зростанням зарплат медиків.

«Середня зарплата: в екстреній медицині — понад 21 тисяча гривень у 2020 році, в 2021-му заплановано на рівні 29,8 тисячі гривень; на первинному рівні — 15,6 та 16,3 тисячі відповідно; на вторинці — майже 11 і 13,3 тисячі відповідно. Загалом, середня зарплата в медицині в 2020 році — 11,5 тисячі гривень, цьогоріч плануємо на рівні 14,5 тисячі», — поінформував глава уряду.

Він наголосив на важливості зростання зарплат медиків до середньоєвропейського рівня. Проте нині уряд виходить із можливостей держбюджету.

Денис Шмигаль нагадав, що в березні цього року індексовано пенсії більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% стосувалося майже 8 мільйонів людей. У квітні проведено індексацію пенсій для працюючих пенсіонерів. Крім того, мінімальні пенсії зростають разом із підвищенням прожиткового мінімуму — 1 липня та 1 грудня цього року. Торік уряд уперше запровадив програму доплат пенсіонерам віком понад 80 років. Вони щомісяця додатково отримують по 500 гривень.

Із 1 жовтня цього року вперше буде запроваджено додаткові виплати по 400 гривень пенсіонерам віком понад 75 років. Днями уряд підвищив пенсії військовим, яким виплати не індексували з 2018 року. Доплати по 2 тисячі гривень майже 400 тисяч людей отримають уже за липень.

Уряд спільно з профільним комітетом парламенту працює над запровадженням накопичувальної пенсійної системи, щоб українці мали гідні пенсії.

Згадав Прем’єр і про субсидії: «8 липня спрямовано в регіони 1,1 мільярда гривень на виплати субсидій за травень і червень. Субсидію вже перепризначено 2 мільйонам людей, з яких 1,7 мільйона отримали автоматичне перепризначення. Тобто всі перевірки й виплати відбуваються за графіком. Усі, хто потребує підтримки, отримають її й зараз, і в опалювальний сезон. Згідно з новими критеріями призначення субсидій, люди зі значними тіньовими доходами та статками не мають отримувати субсидії, адже насправді не належать до вразливих верств населення».

Денис Шмигаль акцентував, що держбюджет за перше півріччя 2021 року отримав 583 мільярди гривень, що на 35 мільярдів перевищує план і на 63 мільярди — аналогічний торішній показник.

«Пріоритетом уряду залишається відновлення економіки, поліпшення інвестклімату, макроекономічна стабільність. Важлива й прогнозованість дій влади — дякую парламентаріям за підтримку запропонованої урядом Бюджетної декларації на наступні три роки. Документ ухвалюємо вперше в історії України, він демонструє відповідальний підхід влади до стратегії використання бюджетних коштів», — констатував він.

Про відновлення ділової активності свідчить і щомісячне (третій місяць поспіль) зростання кредитних портфелів банків на понад 10 мільярдів гривень. Тобто бізнес активніше використовує кредитний ресурс. Зокрема в межах держпрограм пільгового кредитування малого й середнього підприємництва. Загалом уже надано таких кредитів на понад 55 мільярдів гривень.

Щодо активізації залучення інвестицій завдяки закону про проєкти зі значними інвестиціями (про «інвестиційних нянь») Прем’єр зазначив, що вже майже повністю завершено формування нормативно-правової бази для реалізації закону і до Офісу залучення й підтримки інвестицій (UkraineInvest) надійшло понад два десятки попередніх пропозицій від іноземних і вітчизняних інвесторів на майже на 1,5 мільярда доларів.

Зростає український експорт — за перші п’ять місяців року на 26%. Зростання триває фактично за всіма товарними групами. Зокрема експорт до Великої Британії зріс на 64%, Німеччини — на 52, КНР — 50%.

Говорив Прем’єр і про продовження діалогу з європейськими партнерами, аби промисловий безвіз для українських промислових товарів став реальністю вже найближчим роком. Крім промислового безвізу, в найближчі два роки очікуємо отримати ще чотири: авіаційний (угода про відкрите небо), енергетичний (приєднання до європейської енергомережі), митний (приєднання до конвенції про процедуру спільного транзиту) й цифровий.

Насамкінець про кадрове поповнення уряду. Верховна Рада призначила нового міністра внутрішніх справ. Ним став Денис Монастирський, який до цього очолював Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

Того самого дня Президент Володимир Зеленський представив колективу МВС нового керівника відомства, привітавши його з призначенням: «Хочу довіряти, хочу пишатися кожним представником Міністерства внутрішніх справ». А глава уряду Денис Шмигаль вручив Денису Монастирському посвідчення міністра.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»