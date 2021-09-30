Тема опалювального сезону восени завжди у пріоритеті. Нині готовність об’єктів інфраструктури по країні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

І додав, що коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо, тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

У строю 19 тисяч котелень

Міністр енергетики Герман Галущенко поінформував, що на складах накопичено близько 906 тисяч тонн вугілля. На жовтень заплановано власний видобуток 1,7 мільйона тонн, а імпорт — 600 тисяч тонн.

Запаси газу на сьогодні становлять 18,8 мільярда кубів, а на початок опалювального сезону планується збільшити цей об’єм до 19,2 мільярда.

«Щодо атомної генерації, ми розраховуємо на роботу 14 блоків з 15-ти. І є така опція, що 15 блок буде у резерві і за необхідності може бути долучений до роботи енергосистем», — сказав міністр.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив: до опалювального сезону підготовлено понад 150 тисяч будинків, що становить близько 99% загальної готовності. Показник готовності навчальних, медичних та культурних закладів також понад 99%.

Готові до роботи і понад 19 тисяч котелень, або 99,4%, 270 з яких капітально відремонтували. Замінено майже 342 кілометри електромереж. Повністю готові 5 тисяч центральних теплових пунктів.

Працівники лабораторій отримають доплати

Очільник уряду також зауважив, що чергова хвиля пандемії, на жаль, набирає обертів, а нові штами коронавірусу несуть нові загрози. І щеплення — єдиний дієвий спосіб захиститися від інфікування та потрапляння до лікарні. Темпи вакцинації тримаються на стабільно високому рівні — від початку кампанії зроблено 12,5 мільйона щеплень, однією дозою вакциновано 7 мільйонів українців, а повністю імунізовано, тобто отримали дві дози вакцини 5,6 мільйона наших співгромадян.

Для посилення медичної системи було перерозподілено бюджетні видатки і спрямовано додаткові майже 400 мільйонів гривень на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням.

Ухвалено рішення про надання додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосередній стосунок до боротьби з пандемією. На ці потреби буде надано 205 мільйонів гривень.

Очільник уряду зауважив, що не слід забувати і про грип. В зоні ризику — професійні колективи, що найбільше контактують з людьми. Це працівники поліції, прикордонники, медики, освітяни, які повинні мати додатковий захист. Тому уряд перерозподілив зекономлені 1,2 мільйона доларів для придбання вакцин проти грипу.

Підтримано законопроєкт, який дозволить прискорену державну реєстрацію лікарських засобів для лікування і профілактики на час дії надзвичайної ситуації або карантину. «Це дасть змогу мати оперативний доступ до ліків в умовах ймовірних спалахів пандемії», — наголосив Прем’єр.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що штам «Дельта» значно впливає на перебіг пандемії в Україні. Тому вже нині в нас підготовлено і функціонують понад 41 тисяча ліжок, 97% з яких забезпечено киснем. А на стаціонарному лікуванні нині перебувають 18,5 тисячі пацієнтів, тобто ліжка з киснем зайняті на 42%.

«Маємо напрацьовану систему, коли кількість ліжок із киснем в регіоні заповнюється у понад половину, в роботу запускаємо наступний у черзі медзаклад для розширення. Ці заклади вже готові відчинити двері для допомоги госпіталізованим. Процес залучення нової лікарні займає 24 години», — поінформував міністр.

І зазначив, що невакциновані люди, які перехворіли на ковід, мають удвічі вищий ризик захворіти знову, ніж вакциновані.

Щодо освітнього процесу, за даними з регіонів, нині близько 6 тисяч закладів середньої освіти не досягли належного відсотка щеплень від ковіду для своїх працівників. Проте в регіонах, які можуть перейти в «червону» зону, навчання офлайн буде доступним лише для закладів, працівники яких пройдуть повний курс вакцинації. І вже зараз понад 900 шкіл в Україні досягли 100% вакцинації працівників хоча б однією дозою.

МОЗ також розробило наказ про розширення переліку професій, за якими слід мати обов’язкове щеплення від COVID-19, як того вимагає вітчизняне законодавство. Наразі документ перебуває на погодженні з іншими органами державної влади.

Щодо підробки документів про вакцинацію або внесення неправдивих даних про пацієнтів, то МОЗ ініціює відсторонення керівників медзакладів, де буде виявлено такі порушення. Фахівці міністерства офіційно направлятимуть подання до власників закладів про таке відсторонення на час проведення слідства для встановлення причетності керівників до протиправних дій лікарів. А в разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії таких медзакладів та розірвання контракту між ними та НСЗУ.

Держава заохочує жагу до перемоги

Кабінет Міністрів також ухвалив постанову «Деякі питання заохочення спортсменів та їх тренерів за результатами ХХХІІ літніх Олімпійських ігор».

Прем’єр-міністр наголосив, що підтримка великих спортивних досягнень і зокрема олімпійців — серед пріоритетів уряду. Тож 25 спортсменів, які не досягли медального п’єдесталу на Олімпійських іграх в Токіо, але доклали усі сили для перемоги, та їхні тренери отримають від держави грошову винагороду: за 4 місце — 200 тисяч гривень, за 5 місце — 140 тисяч, за 6 місце — 100 тисяч гривень.

Для тренерів, які готують збірну України до зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року, буде призначено 12 стипендій Кабміну, які становитимуть понад 40 тисяч гривень.

Уряд також призначив стипендії для дітей з інвалідністю за високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях. 89 хлопців і дівчат, які показали гарні результати в різних видах спорту, отримуватимуть президентські стипендії в розмірі понад 5 тисяч гривень щомісяця.