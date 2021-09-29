Реалізація проєктів з міжнародної підтримки сприятиме успішному впровадженню реформи з децентралізації на національному і місцевому рівнях. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на офіційному відкритті проєкту «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування (ГОВЕРЛА)».

Участь у заході взяли тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та керівник проєкту Габріель Абрагам, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Наша мета — створити комфортні умови життя для людей у громадах, підвищити якість і доступність соціальних і державних послуг. Вдячний уряду США за вагому підтримку в досягненні цієї цілі», — зазначив очільник українського уряду.

Для участі у проєкті вже підібрано пілотні регіони. Це Волинська, Львівська й Полтавська області. Велика кількість громад виявили зацікавленість у співпраці, тож глава уряду наголосив на необхідності розширення географії «ГОВЕРЛИ».

«Реформа з децентралізації здатна забезпечити те, що найбільш досконалі сучасні демократичні підходи будуть представлені на всіх щаблях врядування в Україні. Один із критично важливих наступних кроків цієї реформи — ухвалення змін до Конституції України. Це той крок, який обговорюється вже тривалий час, і я закликаю всіх вас до роботи, яка забезпечить його завершення.

Ми, Сполучені Штати Америки, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч з Україною — відтоді, як вона відновила свою незалежність 1991 року і розпочала довгий шлях до децентралізації 2014-го. США пишаються тим, що можуть долучитися до вас у здійсненні ще одного кроку до вашої мети — створення інклюзивних, підзвітних і самостійних громад», — зазначила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Проєкт «ГОВЕРЛА» з бюджетом майже 74 мільйони доларів США розрахований на п’ять років і спрямований на підтримку реформи з децентралізації в Україні. Його управлінська структура передбачає центральний офіс у Києві та шість регіональних офісів, які охоплять підтримкою сім областей і понад 50 громад. Підтримка передбачає сприяння здійсненню трансформаційних перетворень на місцевому рівні, посилення спроможності органів місцевого самоврядування та його посадових осіб здійснювати відповідні повноваження.

Серед основних цілей проєкту — забезпечення дедалі більшої інституціоналізації та ефективності системи місцевого самоврядування в Україні; сприяння більш самодостатньому регіональному управлінню; створення механізмів, які допоможуть громадянам відігравати дедалі більшу роль у місцевому самоврядуванні.

Фахівці «ГОВЕРЛИ» працюватимуть у тісній координації з українськими органами влади, передусім з Міністерством розвитку громад та територій і Верховною Радою. А також з іншими проєктами, які фінансує USAID, та іншими донорами задля надання відповідної та своєчасної технічної допомоги.

Додатковий ресурс проти пандемії

Уряди України та Сполучених Штатів Америки уклали Додаткову Угоду до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку на загальну суму 9 мільйонів доларів. Документ підписали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп. Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-засвідчення.

«Життя та здоров’я людей — завжди пріоритет держави. Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб. Вдячний нашим міжнародним партнерам за послідовну підтримку й допомогу у відновленні в період пандемії», — зазначив Денис Шмигаль.

Додаткова угода між двома урядами передбачає надання 7 мільйонів доларів на поліпшення стану здоров’я українців та 2 мільйонів — на забезпечення зростання економіки.

Під час онлайн-зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля й адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер обговорювали поглиблення двосторонньої співпраці, впровадження реформ та реалізацію спільних проєктів.

Глава українського уряду зауважив, що за підсумками зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена було схвалено Спільну заяву про стратегічне партнерство.

«Цей документ зафіксував позиції сторін щодо спільних цінностей і стратегічних пріоритетів, конкретні ініціативи на підтримку національної безпеки та оборони України, енергетичної безпеки і клімату, економічного зростання, забезпечення правосуддя і прав людини, протидії пандемії тощо. Ми налаштовані на тісну взаємодію з американською стороною для практичної реалізації її положень», — підкреслив головний український урядовець.

Вдячні за технічну допомогу

У нашій країні впроваджують 125 проєктів американської технічної допомоги загальною контрактною вартістю приблизно 3,4 мільярда доларів, з яких за підтримки USAID — 42 загальною вартістю 1,1 мільярда доларів.

Денис Шмигаль особисто подякував Саманті Пауер за безкомпромісні виступи в ООН на підтримку України.

Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку відзначила наполегливість уряду України у питаннях реалізації важливих і необхідних реформ.