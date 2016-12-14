27 грудня виповнюється 25 років із часу встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Білорусь. За цей нетривалий в історичному зрізі проміжок у двосторонніх відносинах відбулося багато знаменних подій, проте головний результат — це те, що більше 80 відсотків українців позитивно ставляться до Білорусі. А як білоруси дивляться на нас, як особисто представник дипломатичного корпусу сусідньої держави оцінює динаміку досягнень і перспективи зміцнення взаємодії двох країн? Із цим запитанням ми звернулися до посла Білорусі в Україні Ігоря СОКОЛА.

— Білорусь завжди була прихильницею добросусідських відносин з Україною. У нас спільна багатовікова історія, дуже схожа культура. За минулі чверть століття між нашими державами укладено понад 200 міжнародних договорів та інших двосторонніх правових документів. Найважливіший для наших країн — Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь підписано17 липня 1995 року в Мінську.

Зважена позиція Білорусі та особисто Президента Олександра Лукашенка з низки актуальних для України питань, у тому числі мирного врегулювання конфлікту на сході України, сприяють конструктивному міждержавному діалогу, дають позитивну динаміку розвитку двостороннього співробітництва в усіх сферах.

Протягом 2016 року Україну відвідали делегації міністерств закордонних справ, економіки, сільського господарства і продовольства, промисловості, представників Національного банку Республіки Білорусь, концерну «Білнафтохім», Державного митного комітету. Білорусь відвідали делегації Міністерства регіонального розвитку, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства інфраструктури, адміністрацій Києва, Львова, Кривого Рогу, Івано-Франківська. У двосторонньому співробітництві широко використовується потенціал міжрегіональних контактів. Розвиваються побратимські зв’язки між містами, районами, областями. Угоди про партнерські відносини діють між більш як 40 містами Білорусі та України.

Білорусь — учасник Євразійського економічного союзу і Організації Договору про колективну безпеку. Але ми не бачимо тут протиріччя з нашою об’єктивною зацікавленістю у стабільних взаємно ввічливих відносинах з ЄС і НАТО, інтеграція в які — пріоритет для України. Важливий майданчик взаємодії Мінська і Києва — це участь Білорусі та України в ініціативі ЄС «Східне партнерство».

Якщо стисло, то між країнами не існує нерозв’язних проблем, а із нагальних питань керівництво наших країн завжди знаходило взаємоприйнятні рішення.

УК: Які важливі віхи ви можете відзначити у сфері економіки?

— За роки незалежності товарообіг між нашими країнами збільшено з кількох сотень мільйонів доларів до майже 8 мільярдів доларів у 2012 році. Більше п’яти тисяч суб’єктів господарювання з білоруської та української сторін забезпечують двосторонню торгівлю.

За 25 років у Білорусі з’явилося багато нових високотехнологічних виробництв, продукція яких широко затребувана в Україні. У багатьох великих містах України ми бачимо автобуси і тролейбуси МАЗ. А один із тролейбусів «Белкоммунмаш» (м. Мінськ) з автономною тягою вже поставлено в листопаді 2016 року для м. Дніпра. Популярна в Україні і білоруська побутова техніка. Значні інвестиції держави в модернізацію нафтопереробних заводів дали змогу українцям оцінити якість білоруських нафтопродуктів.

Ми не обмежуємося поставками нафтопродуктів. Співпраця в нафтогазовому комплексі здійснюється і за іншими напрямами. Наприклад, нещодавно РУП «Виробниче об'єднання «Бєлорусьнєфть» розпочало операції щодо гідравлічного розриву пласта в Полтавській області за договором з ПАТ «Укргазвидобування».

Проведено масштабну модернізацію деревообробної галузі. Нині на наших деревообробних підприємствах розміщують замовлення провідні транснаціональні компанії. Створено нові сучасні підприємства з іноземними інвестиціями. Зокрема, реалізують спільні проекти з австрійською групою компаній «Кроноспан».

Незважаючи на складні геополітичні тенденції, співпраця в економіці розвивається, про що свідчить товарообіг між країнами. У січні—жовтні 2016 року він становив 3,1 мільярда доларів, збільшившись на 10,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В Україні успішно функціонують складальні підприємства з випуску білоруських тракторів у Ніжині та Миколаєві, зернозбиральних комбайнів у Миколаєві, ліфтового обладнання у Вишгороді, тролейбусів у Дніпрі. А в Білорусі створюються високотехнологічні виробництва за українськими технологіями.

Тісні коопераційні зв’язки підтримують чимало підприємств Білорусі та України. Зокрема в 2015 році, незважаючи на складну кон’юнктуру на світових ринках, промисловий сектор Білорусі закупив в Україні комплектації і матеріали на загальну суму близько 130 мільйонів доларів. Це металопрокат ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (м. Маріуполь), ПАТ «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя), трубна продукція ТОВ «Інтерпайп» (м. Дніпро), ТОВ «Дніпропетровський трубопрокатний завод» (м. Дніпро), ТОВ «НВО Дніпрофмаш» (м. Дніпродзержинськ), ТОВ «Нікопольський завод сталевих труб» (м. Нікополь), підшипники ПАТ «Харківський підшипниковий завод» (м. Харків), гідравлічне обладнання та системи для машинобудівних підприємств ПАТ «Гідросила» (м. Кропивницький) і багато інших.

У цьому велика заслуга роботи Міжурядової білорусько-української змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, а також діалогу на рівні віце-прем’єрів, які її очолюють: заступника Прем’єр-міністра Білорусі Володимира Семашка та віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

10 листопада у межах 24-го засідання комісії в Мінську детально обговорено перспективи співпраці в галузях промисловості, виробничої кооперації, агропромислового комплексу, будівництва та архітектури, транспорту, охорони здоров'я, науки і культури, міжрегіонального та прикордонного співробітництва на 2017 рік і далі.

УК: Пане посол, як розвиваються двосторонні контакти на регіональному рівні, в галузях логістики, промислової кооперації, інвестиційне співробітництво тощо?

— Білорусь і Україну поєднують 1084 кілометри державного кордону. Тож традиційно між нашими народами тісні дружні і виробничі зв’язки. Незважаючи на те що на міжрегіональному рівні основний товарообіг припадає на м. Київ і Київську область, ми приділяємо значну увагу розвитку співробітництва з іншими областями. У поточному році тільки працівники Посольства в м. Києві та Генконсульства в м. Одесі здійснили понад 30 візитів і відвідали 17 регіонів України. Делегації місцевих органів влади стали активніше брати участь у регіональних заходах на території двох країн. Як приклад, вже в першому кварталі наступного року ми плануємо організувати візити в м. Мінськ делегацій м. Києва і Вінницької області.

Помітний внесок у розвиток торговельно-економічної та культурної співпраці роблять Почесні консули Білорусі у Львові Ігор Дротяк та Харкові Дмитро Бугас.

Міжрегіональному співробітництву та активним бізнес-контактам сприяє розвиток прямого пасажирського авіасполучення Мінська з Києвом, Харковом, Одесою, Львовом та Запоріжжям.

У Білорусі створено сучасні підприємства за участю українського капіталу з випуску пасажирських вагонів у м. Гомелі (Крюківський вагонобудівний завод, м. Кременчук), зварювальних електродів у м. Світлогорське («Плазма Тек», м. Вінниця), гальмівних колодок в м. Старі Дороги («Трібо», м. Біла Церква), модернізації вертолітної техніки в м. Орші («Мотор-Січ», м. Запоріжжя).

Україна має розвинуте сільське господарство — значущий ринок для білоруських засобів захисту рослин, азотних і комплексних добрив, а зручна логістика дає змогу доставляти продукцію в Україну в найкоротші терміни.

УК: У серпні 2016 року з робочим візитом Україну відвідав міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Можете розповісти про результати цього візиту: яких домовленостей досягнуто і що закладено на перспективу?

— У межах цього візиту відбулося кілька важливих зустрічей. Наприклад, з Президентом Петром Порошенком обговорено питання активізації політичного діалогу, розширення міжпарламентських контактів. Українське керівництво не раз заявляло, що позитивно оцінює роль Республіки Білорусь в організації переговорного процесу з урегулювання ситуації на сході України. Зі свого боку Білорусь і надалі робитиме все можливе для встановлення миру у братній країні.

З віце-прем’єр-міністром Геннадієм Зубком обговорено комплекс двосторонніх торговельно-економічних питань. Важливим пунктом візиту керівника МЗС до Києва стала спільна участь із головою Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком в урочистій церемонії відкриття житлового комплексу Посольства Республіки Білорусь в Україні.

Хотів би підкреслити, що взаємодія між нашими країнами на різних рівнях здійснюється на постійній основі. Так, останнім часом відбулися телефонні розмови глав держав двох країн. 10 листопада під час розмови Президент Білорусі Олександр Лукашенко і Президент України Петро Порошенко висловилися, зокрема, за подальший розвиток торговельно-економічних відносин. Глави держав домовилися про особисту зустріч.

Наостанок хотів би зазначити, що 2016 рік — ювілейний не лише для білорусько-українських дипломатичних відносин, це також рік 25-річчя Незалежності України. У зв’язку з цим дозвольте привітати весь український народ і побажати йому миру, добра і благополуччя!

Час доводить, що сусідські, дружні і, я б навіть сказав, справжні братні взаємозв’язки — це та міцна основа, яка сприяє розвитку взаємовигідного співробітництва Республіки Білорусь та України в усіх сферах.

ДОСЬЄ «УК»

Ігор СОКОЛ. Народився 4 березня 1962 року в м. Молодечно Мінської області. У 1983 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище імені М.В. Фрунзе, в 1995 році — Київський національний університет, у 2000 році — Академію управління при Президентові Республіки Білорусь. Займав керівні посади в Апараті Ради Міністрів, МЗС Білорусі. Був послом в Узбекистані. З 13 червня 2016 року —Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Білорусь в Україні.

Сергій БРАГА,

«Урядовий кур’єр»

