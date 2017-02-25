У споживачів житлово-комунальних послуг завжди було багато запитань до тих, хто ці послуги надає. Особливо нині, коли тарифи зросли, а комунальники запровадили прямі договори зі споживачами, у людей виникло більше приводів для консультацій і з’ясування не зрозумілих їм ситуацій. Тож не дивно, що телефони комунальних служб не змовкають. Люди нарікають, що додзвонитися неможливо, а тим, хто приходить до тієї чи іншої організації, щоб вирішити питання на місці, доводиться шикуватися у величезні черги.
Щоб уникнути таких проблем, у Київводоканалі активно співпрацюють з відкритими у різних районах міста центрами комунального сервісу, де люди можуть отримати відповіді на всі запитання. Таких центрів нині 75.
«Якщо раніше для вирішення багатьох питань киянам потрібно було їхати на Троєщину, до розрахункового департаменту, то тепер можна обрати сервісний центр на власний смак, — пояснили «Урядовому кур’єру» в Київводоканалі. Завдяки впровадженню нового програмного забезпечення тепер там працюють за принципом екстериторіальності, тобто отримати послуги можна у будь-якому з 75 ЦКС незалежно від місця проживання чи реєстрації. Усі центри працюють за принципами єдиного вікна та одного звернення. До речі, цього року буде відкрито ще кілька таких центрів.
«Київводоканал впорядковує відносини зі споживачами і прагне зробити все, щоб кияни не відчували жодних незручностей. Це досить обсягова і складна робота, якою багато років ніхто не займався. Не все вдається одразу, але ми шукаємо способи, адекватно сприймаємо зауваження та пропозиції й крок за кроком йдемо окресленим шляхом. Торік для спрощення роботи з клієнтами за принципом «доступно, зручно й ефективно» Київводоканал впровадив багато сучасних рішень. Зокрема докорінно змінити ситуацію має нова білінгова система, яку ми почали розробляти торік і вже впровадили в цьому місяці», — пояснює голова правління — генеральний директор Київводоканалу Дмитро Новицький.
Торік кияни отримали змогу не лише передавати покази вимірювальних приладів через сайт підприємства, а й вирішувати питання з розрахунками. Також Київводоканал створив платформу для дистанційного прийому даних лічильників. Необхідне обладнання встановлюють у новобудовах.
Упроваджено і нові системи обліку заявок на повірку та опломбування лічильників, що дало змогу впорядкувати звернення споживачів, унеможливити випадки їх дублювання або втрати, а також контролювати строки й ефективно планувати маршрути робіт. Для жителів нова програма повірки дає можливість онлайн стежити за статусом заявок, смс та е-mail оповіщення про результати, а також переглядати і друкувати відповідні документи через інтернет.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»