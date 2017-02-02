«Нещодавно почув, що люди, які мають пільги, але ними не користуються, відтепер можуть забрати їх грошима. Чи правда це і яких пільг стосується?»
Володимир АНТОНІЙ, Кіровоградська область
Консультує юрист
Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»
Олена МАНЬКО
— Справді, разом із Законом «Про Державний бюджет України на 2017 рік» набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Він встановлює, що відтепер деякі пільги можна отримувати у грошовому еквіваленті. Але в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів.
Це пільги, передбачені такими законами України:
– «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
– «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
– «Про жертви нацистських переслідувань»;
– «Про охорону дитинства»;
– «Про соціальний захист дітей війни»;
– «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;
– «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
– «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
– «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
– «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Зокрема йдеться про такі пільги:
– для оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), комунальних послуг, користування паливом, скрапленим газом, телефоном та послуг із встановлення квартирних телефонів;
– для оплати проїзду всіма видами міського, приміського та міжміського транспорту;
– для оплати пального, ремонту, технічного обслуговування автомобілів та транспортного обслуговування;
– оплата пільгового одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення за рецептами лікарів, зубопротезування;
– для забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад;
– для пільгового капітального і поточного ремонту власних житлових будинків і квартир.
Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»