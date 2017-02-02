«Нещодавно почув, що люди, які мають пільги, але ними не користуються, відтепер можуть забрати їх грошима. Чи правда це і яких пільг стосується?»

Володимир АНТОНІЙ,  Кіровоградська область

Консультує юрист
Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»
Олена МАНЬКО

— Справді, разом із Законом «Про Державний бюджет України на 2017 рік» набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Він встановлює, що відтепер деякі пільги можна отримувати у грошовому еквіваленті. Але в розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів.

Це пільги, передбачені такими законами України:

– «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

– «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

– «Про жертви нацистських переслідувань»;

– «Про охорону дитинства»;

– «Про соціальний захист дітей війни»;

– «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

– «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

– «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;

– «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Зокрема йдеться про такі пільги:

– для оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), комунальних послуг, користування паливом, скрапленим газом, телефоном та послуг із встановлення квартирних телефонів;

– для оплати проїзду всіма видами міського, приміського та міжміського транспорту;

– для оплати пального, ремонту, технічного обслуговування автомобілів та транспортного обслуговування;

– оплата пільгового одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення за рецептами лікарів, зубопротезування;

– для забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад;

– для пільгового капітального і поточного ремонту власних житлових будинків і квартир.

Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»