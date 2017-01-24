Аналіз показників фактичних надходжень до загальних фондів перших об’єднаних територіальних громад станом на 1 грудня минулого року засвідчив їхнє зростання в 3-4 рази (286-448%) порівняно з 2015 роком. Тож торік в Запорізькій області було створено ще 18 ОТГ, які перейшли на міжбюджетні відносини з державою. До бюджетів ОТГ зараховують 60 відсотків податку на доходи фізосіб, який здебільшого є бюджетоутворюючим, 25 відсотків екологічного, п’ять — акцизного, повністю єдиний податок та податок на нерухомість, місцеві податки і збори та кошти, отримані за надання адмінпослуг. На рівень громад передані освітня, медична субвенції та на розвиток інфраструктури ОТГ.

Зміни більш ніж відчутні

Усі 18 ОТГ Запорізької області пройшли всі етапи добровільного об’єднання. В 10-ти з цих новостворених ОТГ вже відбулися перші місцеві вибори та засідання перших сесій, організовано діяльність виконавчих органів, сплановано розвиток громад на нинішній рік. Решта вісім об’єднаних громад вважають об’єднаними, але органи місцевого самоврядування функціонують окремо. Вони чекають призначення дати перших місцевих виборів, відповідні подання перебувають у ЦВК.

Уже цього року у Вільнянському районі утворено ще одну об’єднану територіальну громаду. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації затверджено висновок щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень щодо добровільного об’єднання громад Павлівської та Семененківської сільрад Вільнянського району в Павлівську сільську ОТГ. Проекти цих рішень пройшли обов’язкове громадське обговорення. Об’єднання в Павлівську сільську територіальну громаду відбувається за перспективним планом формування територій громад Запорізької області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 938-р.

Про децентралізацію, оптимізацію та об’єднання територіальних громад розповідають самі учасники цього процесу, зокрема Водянський сільський голова Сергій Єрмаков.

— Ми живемо в епоху змін, — говорить Сергій Вікторович. — Змінюються країна, життя. Cкоро моє рідне село Водяне стане центром об’єднаної громади. Децентралізація зробить громади справжніми господарями на своїй землі. Місцеві жителі зможуть самостійно визначати пріоритети розвитку території. Наповниться місцевий бюджет за рахунок податків, які стануть справедливими і залишаться на місцях, населені пункти громади гуртом зможуть розв’язувати нагальні проблеми.

Для прикладу Сергій Єрмаков розповів, що вони всією громадою ремонтують Будинок культури, лагодять дороги. Громада повинна сама призначати субсидії — на місцевому рівні можна буде більш справедливо встановлювати цільову допомогу тим, хто її потребує. Раніше субсидії призначали із затримкою. Громади зможуть самостійно укладати договори, залучати інвесторів. У їхньому овочевому краї це вирішить питання реалізації, розширення ринку збуту, бо завод із переробки овочів може збудувати тільки інвестор, якому громада дасть гарантії. Адже селяни другий рік поспіль викидають на смітник сотні тонн продукції, яку зміг би переробити власний консервний завод.

Влада стане ближчою до людей

Громада, на думку голови, повинна мати юридичний і земельний відділи, соціальних працівників. Голові громади має підпорядковуватися дільничний міліціонер, оптовий овочевий ринок — належати громаді і наповнювати місцевий бюджет. Тож позитивних моментів є немало. При цьому Сергій Вікторович застеріг, що все це стане можливим, коли буде ухвалено відповідні закони. Негативним наслідком децентралізації, на його думку, може стати оптимізація, скорочення працівників і організацій, на утримання яких у громади не вистачатиме коштів, чи виявляться не потрібними громаді. Ця процедура болісна і неприємна, та іншого шляху немає. Схожі процеси відбуваються по всій Україні.

— У китайського народу є страшне прокляття — «щоб ти жив в епоху змін», — продовжує Сергій Єрмаков. — Ці слова приписують легендарному Конфуцію. А ми живемо в епоху змін на краще. Європейська хартія місцевого самоврядування — частина законодавства України. Укрупнення громад може мати такі наслідки — 100 відсотків податку на майно (нерухомість, земля, транспорт), 60 відсотків податку на доходи фізосіб залишаться територіальним громадам, враховуючи те, що майже півтисячі водянців працюють на підприємствах Енергодара і мають непогані зарплати, місцевий бюджет отримає значні кошти. Набагато зростуть фінансові надходження від фермерів та агрофірм, які розташовані на території громади, а ось управлінський апарат значно скоротять. Заклади, без яких неможливо обійтися, наприклад, райлікарня, будуть фінансувати коштом територіальних громад. І найголовніше — влада стане ближчою до людей, контроль здійснюватимуть самі люди.

Голова сільради також розповів, що провів невелике телефонне всеукраїнське соцопитування (друзі й знайомі у нього є по всій Україні). На запитання, як ви ставитесь до децентралізації влади та передачі значних повноважень і бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування, більшість опитуваних відповіла: «Боїмося скорочень на роботі, а без державних дотацій місцевий бюджет буде порожнім, ми не зможемо звести кінці з кінцями». І ще, сільський голова, якого обрали на цю посаду вперше, тривалий час працював секретарем сільради, тож має досвід керівника та управлінця. За час головування Єрмакова стали ремонтувати дороги, полагодили дитсадок, біля сільради збудували сцену для культурно-масових заходів, будівля сільради стала комфортабельною, активно працює місцеве формування з охорони громадського правопорядку, вулиці села патрулюють. Нещодавно хлопці по гарячих слідах затримали вбивцю — коли приїхала міліція той був уже в кайданках.

Бюджетна гривня працює на громаду

Тож реформа місцевого самоврядування, на думку Сергія Єрмакова, давно потрібна Україні. Дотримуючись Європейської хартії місцевого самоврядування живуть всі розвинуті країни Європи. Тож має перемогти здоровий глузд, заради підвищення добробуту народу і процвітання всієї України.

Вдалому проведенню реформ децентралізації влади сприяє і обласна влада. Тож голові Запорізької ОДА Костянтину Брилю є чим пишатися та звітувати перед громадою.

— Першим досягненням, — зазначив він, — є створення самих громад. У 2016-му ми стали одними з найкращих у втіленні в життя реформи децентралізації, що була проголошена Президентом України Петром Порошенком. Нині на карті Запорізької області бачимо вже 24 об’єднані територіальні громади. Зокрема в 2016 році, внаслідок об’єднання 73 місцевих рад було створено 18 нових громад, тобто втричі більше, ніж позаторік. Утворені шість громад у 2015-му отримали субвенцію з держбюджету на формування своєї інфраструктури понад 46,5 млн грн, тоді як з облбюджету надано п’ять мільйонів гривень, всі кошти освоєно стовідсотково.

Як наголосив Костянтин Бриль, кожна бюджетна гривня працює на громаду. Так, торік в селі в експлуатацію введено понад 28 км мереж водопостачання, 2 км мереж водовідведення, 23 артезіанські свердловини, чотири водонапірні башти. Значні інвестиції були й в енергоефективність. У 2016 році 10 навчальних закладів замінили опалювальні котли на енергоощадні, ще в трьох котельні перевели з природного газу на інший вид палива, що дало змогу заощадити 612 гігакалорій тепла. Три інтернати ввели в експлуатацію котельні на твердому паливі. Нарешті завершено будівництво поліклініки в селищі Кушугум Запорізького району, відтак якісним медобслуговуванням буде забезпечено 28 тисяч сільських жителів. Загалом у закладах та установах охорони здоров’я здійснено 26 капітальних ремонтів на загальну суму 25 млн грн. Закуплено 206 одиниць медтехніки на 28,7 млн грн, зокрема дев’ять нових апаратів штучної вентиляції легенів, цифровий рентгенапарат, сучасний томограф для офтальмологічної служби тощо. Закінчено реконструкцію Центральної єдиної оперативно-диспетчерської служби комунальної установи «Обласний центр екстреної та швидкої медичної допомоги». 32 центри первинної медико-санітарної допомоги отримали комп’ютерне та мультимедійне обладнання в межах регіонального субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в Запорізькій області». Придбано дев’ять автомобілів швидкої допомоги.

— Кожен напрямок розвитку Запорізької області, — підкреслив Костянтин Бриль — це спільна робота команди обласної влади, депутатів усіх рівнів та самих запоріжців. Упевнений, що крок за кроком ми й надалі будуватимемо наше майбутнє, аби наша земля була квітучою та затишною для нас і наших дітей.