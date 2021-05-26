У літньому сезоні-2021 не буде звичних канікул, усе відбуватиметься з неабиякими особливостями. Таку характеристику дав нинішньому рокові голова Всесвітньої медичної асоціації Френк Ульріх Монтгомері. На його думку, для повернення «до нормальних подорожей» необхідно, щоб населення перестало жити з обмеженнями, а цього не можна досягти до наступного туристичного сезону навіть за умов появи у більшості країн вакцини від коронавірусу.

Отже, коротко перефразовуючи пана Монтгомері, можна з упевненістю сказати, що цьогорічний відпочинок українських громадян буде з великими обмеженнями. «Урядовий кур’єр» докладно з’ясовував особливості нинішнього високого сезону і те, які альтернативні напрямки будуть доступні нашим громадянам.

Головна новина для українських туристів не дуже добра: більшість країн Європи поки що не бажають відкриватися для громадян — не членів ЄС. Хоч про відкриття країн та літнього туристичного сезону для всіх громадян керівництво ЄС вело розмову неодноразово. Це відбувалося і взимку, і навесні 2021 року. Та поки що все на низькому старті.

Є, щоправда, кілька країн-штрейкбрехерів серед членів ЄС, які все-таки наважилися відкритися для туристів, що живуть не в Євросоюзі. Це Греція, Болгарія та Хорватія. Дуже активною в цьому сенсі стала Греція. Там добре знають, як полюбляють відпочинок на землі Еллади українці.

Кілька країн як виняток

Країна для наших фактично відкрилася 14 травня. Щоб потрапити до Греції, українцям треба заповнити електронну форму PLF на сайті travel.gov.gr до прибуття до країни, подати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, завершену щонайменше за 14 днів до в’їзду (сертифікат англійською мовою).

Однак такий сертифікат можна замінити негативним ПЛР-тестом, проведеним не пізніше, ніж за 72 години до прибуття до країни або сертифікатом про перенесену хворобу. Греція зобов’язала повітряні та судноплавні компанії, автомобільні та залізничні транспортні компанії перевіряти туристів перед посадкою, щоб підтвердити у них наявність таких документів.

ПЛР-тестування терміном не пізніше 72 годин до прильоту до країни на сьогодні від українських подорожувальників вимагають у Болгарії, Єгипті та Хорватії. Не вимагають жодних довідок та інших медичних документів від тих, хто матиме бажання відпочити в Албанії та Туреччині.

Далекі країни, які стали особливо популярними протягом останніх років, такі тести не вимагають, приміром Занзібар.

Чим відрізняється літній туристський сезон 2021 року від торішнього?

Як зазначає «Урядовому кур’єру» Юрій Галушко, директор турагенції «1000 турів», торік українці з великою осторогою ставилися до поїздок: «Люди переймалися епідемічною ситуацією в різних країнах, тому дуже довго думали та чимало хто відмовлявся їхати в інші країни і навіть подорожувати Україною. Тож туристський потік був невеликим. Та й ціни на путівки торік були не дуже високими. У 2021 році ситуація різко змінилися».

За його словами, українські туристи цьогоріч вже, мабуть, стомилися від чекання і потік значно зріс, також стали вищими ціни на турпутівки на 20-30%. Одна з причин цього те, що авіакомпанії не значно збільшили кількість авіарейсів. Приміром, не зросла кількість у напрямку Туреччини та Єгипту. Звісно, що все це не могло не позначитися на вартості та кінцевій ціні путівок.

Якщо тижневий відпочинок у Туреччині влітку 2020 року коштував у тризірковому готелі 5—8 тисяч гривень, то 2021-го ціни підскочили до 10—13 тисяч гривень.

Узимку 2020-2021 років значно зріс попит на відпочинок українських туристів у Єгипті, тому ціни на путівки до цієї країни стали зростати. У середньому, як зазначають керівники туристичних компаній, відпочинок у Єгипті підскочив у цінах на 20—30%.

Попит не лише українців, а й інших громадян Європи на відпочинок у цій країні став таким великим, що єгиптяни почали розвивати свій новий курорт Марса-Алам. Туди вже розпочали польоти чартери з Києва та інших українських міст. Щоправда, влітку, як відомо, у Єгипті панує нечувана спека і температура повітря доходить до 50 градусів, тому попит на путівки до цієї країни знизиться. Тож можна очікувати на деяке зменшення вартості відпочинку.

Східний напрямок

Чи змінилися смаки туристів та політика туристичних агенцій з огляду на світову пандемію на COVID-19 саме 2021 року?

Як зазначає Юрій Галушко, на жаль, чимало туркомпаній України не змогли вчасно переорієнтуватися на вигідні напрямки. Це в першу чергу стосується тих фірм, основними напрямками яких у докоронавірусний період були не Туреччина, Єгипет чи інші відомі та популярні морські країни.

Але вподобання українських туристів завдяки пандемічній кризі теж стали змінюватися. Туристи нині дедалі частіше дивляться на східну частину земної кулі і шукають там країни для відпочинку. Передовсім це стосується держав колишнього СРСР. Останніми двома роками значно посилилися туристські потоки у Грузію, Вірменію та Казахстан.

Це вподобання підхопили туристичні компанії, які організовують не лише авіатури, а й цікаві автобусні маршрути у кавказькі країни.

Людей не лякають довгі автобусні переїзди, бо Грузія та Вірменія — самобутні туристичні країни, де можна непогано відпочити та подивитися всесвітньо відомі об’єкти. До того ж, автобусні тури до цих країн не відрізняються високими цінами. Так, шести-семиденний автобусний тур до Грузії коштує не більш як 9—10 тисяч гривень. На жаль, ще надто дорогі авіатури до цих країн.

Мода на глемпінги

Що змінилося у внутрішньому туризмі 2021 року? Які нові напрямки з’явилися і яка популярність серед українців?

Як вважає виконавча директорка Асоціації індустрії гостинності України Ганна Романова, найпопулярніші напрямки для внутрішнього туризму — Закарпаття, Карпати, Одеська, Чернігівська, Черкаська, Рівненська, Житомирська, Київська, Львівська, Херсонська області. Серед українців зростає інтерес навіть не до якихось турів Україною, а просто відпочинок біля озера чи річки на турбазі чи в непоганому готелі.

Фахівці зазначають іншу цікаву тенденцію року. В Україні став популярним такий вид відпочинку, як глемпінг. Це новий термін у туристському лексиконі, він утворюється з двох слів — гламурний кемпінг. Це так звані малі архітектурні форми, споруди, які можна розгорнути у якихось мальовничих куточках, приміром біля замків, у національних парках тощо, де не можна будувати стаціонарні готелі для прийому туристів. Тобто це тимчасові мобільні утворення.

Останнім часом глемпінгами почали займатися вітчизняні готельєри. Проте це загальносвітова тенденція, яка дуже швидко поширюється. І цього літа таким видом відпочинку захоплюватимуться в різних країнах.

Отже, туристське літо вже розпочалося. Як бачимо, українські туристи не можуть подорожувати більшістю улюблених країн ЄС, чимало з яких ще закриті. Проте вибір для літнього відпочинку чималий. А туристичні агенції ще сподіваються, що деякі з країн Європейського Союзу відкриються для українського туриста ще влітку 2021 року.