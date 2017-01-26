Сумська область — одна з перших в Україні, де почали готувати регіональних менеджерів для об’єднаних територіальних громад.

Реформи набирають обертів, але на місцях поки що бракує спеціалістів, які б швидко приймали оптимальні рішення та їх реалізовували, а громади мали від цього зиск. Тож ініціативу Сумської ОДА про підготовку таких фахівців підтримали депутати облради і ухвалили відповідну програму. За її втілення взялися в Сумському національному аграрному університеті. Про підготовку менеджерів для новостворених ОТГ кореспонденту «УК» розповідає декан факультету економіки і менеджменту СНАУ, кандидат економічних наук, професор Наталія СТРОЧЕНКО.

— Наталіє Іванівно, розкажіть, будь ласка, наскільки активною є Сумщина у створенні ОТГ і які перші практичні результати щодо їхньої фінансової підтримки?

— У Слобожанському краю активно відбуваються адміністративно-територіальна реформа і децентралізація. Якщо на початку 2016 року було створено лише одну об’єднану територіальну громаду, то нині їх уже двадцять. А саме: 2 — міські, 8 — селищних і 10 сільських. Тож Сумщина за цим показником входить до першої п’ятірки областей України.

Означені процеси знаходять ділову та ефективну підтримку на державному та регіональному рівнях. Так, із державного бюджету новостворені громади отримують цільові кошти на розвиток за програмами Державного фонду регіонального розвитку. Зокрема з обласного бюджету перші шість новостворених громад торік отримали по 3 мільйони гривень, решта — відповідно до кількості населення — розподілили між собою ще 5,5 мільйона. Загалом це десятки мільйонів гривень, які буде спрямовано на інфраструктурний розвиток міст і сіл Сумщини.

Головне — ефективно розпорядитися грошима. Тобто, щоб населені пункти неухильно розвивалися, з’являлися й міцніли об’єкти інфраструктури, культури і мистецтва, спорту, молодіжні заклади, не забували про екологію та охорону довкілля. Тому підготовка таких фахівців — вимога сьогодення. Місцева влада зацікавлена, аби в ОТГ працювали сучасні фахівці, які б зналися на тонкощах діяльності новостворених формувань. Підтвердженням є «Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року», яку ухвалили 7 жовтня 2016 року. Один з її розділів — запровадження підготовки фахівців з регіонального менеджменту.

Для цього з обласного бюджету передбачено щорічне фінансування в обсязі 300 тисяч гривень для підготовки 25 осіб. Нині в Україні є лише державне замовлення, яке підтверджується наданням коштів із Державного бюджету навчальним закладам ІІІ-ІV рівнів акредитації через Міністерство освіти і науки України. Для інших регіонів це приклад того, що обласні бюджети можуть фінансувати відповідні програми, враховуючи потреби місцевих громад.

— За якою спеціальністю готуєте фахівців?

— Підготовку здійснюємо за освітнім ступенем «магістр» — спеціальність «Менеджмент». Проте на факультеті розроблено нову освітню програму «Регіональний менеджмент» для щойно сформованої групи. Тож після її опанування випускники матимуть кваліфікацію магістра з регіонального менеджменту. Вони працюватимуть у сфері регіонального управління, розроблятимуть та впроваджуватимуть нові підходи і методи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, надаватимуть відповідні якісні послуги населенню.

Для прикладу: зможуть професійно скласти інвестиційний паспорт для залучення фінансових коштів в межах Міжнародних грантів, розробити програму соціально-економічного розвитку території району, міста, села та громади, комплексно проаналізувати соціально-економічний стан території з визначенням сильних та слабких сторін з наступним формулюванням пріоритетів розвитку, запропонувати власноруч розроблений бізнес-план підприємства тощо.

— Як відбувається навчання?

— Насамперед наголошу, що незабаром університет відзначатиме своє 40-річчя — і майже весь цей час ми готуємо фахівців з управління. А розпочинаючи з 2014-го, магістрів із бізнес-адміністрування (МВА) за програмою, розробленою спільно з нашим партнером — аграрним університетом Вейєнштефан, що в німецькому місті Тріздорф.

Торік цю спеціальність акредитувала Міжнародна акредитаційна агенція АКВІН (ACQUIN). Тобто наш факультет є одним із небагатьох в Україні, де фахівців готують відповідно до вимог Європейського Союзу.

Освітня програма підготовки фахівців із регіонального менеджменту передбачає вивчення дисциплін міжнародного магістерського курсу з бізнес-адміністрування (МВА), а також дисциплін, апробованих під час підготовки магістрів із менеджменту та публічного адміністрування і які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам. Для проведення занять, окрім науковців університету, запрошуємо колег та практиків із регіонального розвитку міжнародних проектів, грантових програм, університетів Європейського Союзу — партнерів СНАУ.

Загальний термін навчання — півтора року. Протягом цього часу студенти магістратури братимуть участь та організовуватимуть «круглі столи», семінари, дискусійні майданчики з проблемних питань розвитку територій. Зокрема вони готуватимуть проекти комплексного розвитку територіальної громади (населеного пункту, району), які публічно обговорюватимуть на місцях, а потім їх захищатимуть в екзаменаційній комісії, сформованій на базі університету.

— А чому саме на базі СНАУ почали готувати таких фахівців?

— Наш виш має великий досвід із розвитку сільських територій. Ось лише кілька прикладів останніх 6-7 років. Науковці СНАУ проводили паспортизацію населених пунктів Сумщини, брали участь у розробленні Програми розвитку агропромислового комплексу краю на період до 2015 року, Стратегії регіонального розвитку області на період до 2020 року.

Торік провели виїзні тематичні навчально-практичні семінари, які відвідали понад 200 осіб, зокрема землевпорядники, сільські голови, галузеві спеціалісти, фермери та підприємці, інші зацікавлені особи. А нині беремо безпосередню участь у реформуванні.

На виконання угод співробітництва з Лебединським, Роменським, Недригайлівським та Сумським районами створено фокус-групи за економічним та технологічним напрямами, відбувається юридичне супроводження. Тож університет грунтовно знає проблеми сільських громад, постійно допомагає у їхньому розв’язанні.

А нині готуємо спеціалістів для об’єднаних територіальних громад і тим самим закладаємо фундамент їхнього подальшого розвитку.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Наталія СТРОЧЕНКО. Народилася в селі Гудими Роменського району на Сумщині. У 1984 році закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва. Працювала на керівних фінансово-економічних посадах в сільськогосподарських підприємствах, районному та обласному управліннях АПК Сумської облдержадміністрації. Останні майже 20 років — у Сумському національному аграрному університеті. З 2016-го — професор кафедри економіки.

Кандидат економічних наук.