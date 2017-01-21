Півроку тому «Урядовий кур’єр» уже розповідав про те, як за ініціативи Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці — разом!» й за підтримки Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО й вітчизняного бізнесу стартувала програма соціально-правового забезпечення учасників бойових дій, презентована як «Соціальна картка учасників АТО». («Допомога для справжніх героїв», «УК» від 14 квітня 2016 р.). Ця картка дає змогу її власнику, демобілізованому воїну, отримувати безоплатну правову, медичну й психологічну допомогу за місцем проживання. А також право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, отримання знижки до 10% у певних торговельних мережах по всій Україні та на купівлю пального на заправках.

А нині кількість тих, хто має бажання допомогти демобілізованим воїнам, пораненим і родинам загиблих, збільшилася в рази. До цієї соціальної програми приєдналися низка державних установ, зокрема юридичних, медичних та фармацевтичних закладів, представники військових та силових структур, громадські організації та ЗМІ. 19 січня 2017 року вони підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Загалом же від початку дії проекту до нього приєдналися 1800 об’єктів — від мереж великих супермаркетів до невеличких сільських крамниць.

— «Соціальна картка учасників АТО» — це унікальна платформа, на якій об’єднуються представники бізнесу, громадськості, учасники бойових дій, силові структури та державні органи управління як на місцях, так і по всій Україні, що прагнуть допомогти власникам цих карток. Отримати картку може кожен учасник бойових дій, який має відповідне посвідчення. Мають таке право й рідні загиблих воїнів — на родину видають дві картки: дружині (чоловіку) загиблого та його батькам, — зазначив голова Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці — разом!» Руслан Руденко.

Він поінформував, що з квітня 2016 року, коли було презентовано «Соціальну картку учасника АТО», її вже отримали понад 47 тисяч учасників бойових дій. Зареєструвалися на отримання картки майже 60 тисяч учасників АТО з усієї України.

Руслан Руденко зауважив, що бажаючих отримати картки нині набагато більше, ніж можливостей у громадської організації їх виготовити. Адже цей проект недержавний, його підтримує соціально відповідальний бізнес та інші небайдужі українці. Тому різниця між тими, хто зареєструвався на отримання картки, і тими, хто вже її отримав, майже 12 тисяч. Собівартість картки невелика — всього 5 гривень, і учасник АТО отримує змогу користуватися усіма пільгами та знижками, які нею передбачено. Технічно картка адаптована до всіх електронних терміналів, які діють на території України. У маленьких магазинах, де терміналів немає, достатньо пред’явити її продавцеві. У планах на 2017 рік — забезпечити картками ще 100 тисяч воїнів.

Він також розповів, що протягом 2016 року, наприклад, у Нацгвардії такою соціальної карткою забезпечений кожен другий учасник бойових дій. Юридичну підтримку отримали понад 2 тисячі учасників АТО — власників карток. А в межах фізичної та психологічної реабілітації була заснована Футбольна ліга учасників АТО. Це дало змогу понад тисячі демобілізованих хлопців безплатно долучитися до реабілітаційних занять фізкультурою та спортом. Матчі проводили на великих полях, команди складалися з представників ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та інших силовиків. Цього року кількість залучених до футболу воїнів планують значно збільшити.

Голова Державної служби України у справах війни та учасників АТО Артур Дерев’янко зауважив: якщо ще торік в Україні було зареєстровано трохи більше 400 об’єднань учасників, ветеранів та інвалідів АТО, то на сьогодні їх вже 750. Він висловив вдячність нинішньому уряду за вирішення питання щодо запровадження єдиного електронного квитка для користування громадським транспортом, на підтвердження чого 18 січня 2016 року представники Кабміну підписали відповідні документи. Так, учасники АТО — власники карток отримають змогу скористатися ними для безплатного пільгового проїзду. Користування карткою також допоможе перевізникам фіксувати через електронні термінали точну кількість перевезених пільговиків та унеможливити зловживання.

А полковник Нацгвардії В’ячеслав Ященко наголосив, що для того, щоб прискорити процедуру отримання карток нацгвардійцями, у частинах було призначено відповідальних за це офіцерів-кадровиків, які заповнювали необхідні документи. Адже не всі учасники АТО обізнані про існування такої картки та про те, куди і як слід звертатися по неї. Офіцери їх інформували та допомагали в цьому. Також у лавах Нацгвардії запровадили видачу карток воїнам безпосередньо в зоні АТО під час їхнього перебування на ротації. Остання така акція відбулася 12 січня 2017 року.

Представники усіх сторін, які підписали Меморандум про співпрацю на допомогу воїнам та родинам загиблих, у межах проекту погодилися і наголосили, що й надалі докладатимуть максимум зусиль, аби допомогти героям, які захищають нас на передовій, повсякчас ризикуючи власним життя.

ДОВІДКА «УК»

«Соціальну картку учасника АТО» уже отримали: представники ЗСУ — 25586 карток, представники Нацгвардії — 11286, МВС — понад 6 тисяч, Державної прикордонної служби — 2849, СБУ — 893, Нацполіції – 294, інші учасники бойових дій — понад 400 карток.

КОНТАКТИ

Отримати картку безкоштовно можна, зареєструвавшись в інтернеті на сайті Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці — разом!» — ukrazom.org або зателефонувавши безкоштовно за номером «гарячої» лінії 8-800-50-75-75 та подавши про себе мінімальну кількість відомостей, які доводять, що ви — насправді учасник бойових дій.