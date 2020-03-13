Маршрути руху автомобільними дорогами загального користування державного значення автотранспортних засобів-контейнеровозів за висотою від поверхні дороги до 4,35 м без отримання спеціального дозволу на участь у дорожньому русі

Визначено згідно з пунктом 5 Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 №30, та пунктом 22.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306.

Застереження:

— загальна маса транспортних засобів не може перевищувати параметрів, визначених пунктом 22.5 Правил дорожнього руху;

— рух автомобільними дорогами загального користування місцевого значення та дорогами й вулицями міст і населених пунктів здійснюється за окремим погодженням з органами місцевого самоврядування та залізничними і комунальними підприємствами;

— враховувати обмеження руху при температурі повітря вище +28°С для транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн, які вводяться згідно із Законом «Про автомобільні дороги» та постановою Кабінету Міністрів від 27.06.2007 №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».

1. Порт Чорноморськ — Київ — КПП «Нові Яриловичі»

Морський порт Чорноморськ — виїзд на Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ — Н-33 — виїзд на М-28 Одеса — Южне — /М-14/ з під’їздами — М-28 — виїзд на М-05 Київ — Одеса — М-05 — Київ — М-03 Київ — Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) — виїзд на Р-03 Північно-східний обхід м. Києва — Р-03 — виїзд на М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) — М-01 — об’їзна Чернігова — М-01 — КПП «Нові Яриловичі».

2. Порт Чорноморськ — Київ — Кіпті — КПП «Бачівськ»

Морський порт Чорноморськ — виїзд на Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ — Н-33 — виїзд на М-28 Одеса — Южне — /М-14/ з під’їздами — М-28 — виїзд на М-05 Київ — Одеса — М-05 — Київ — М-03 Київ — Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) — виїзд на Р-03 Північно-східний обхід м. Києва — Р-03 — виїзд на М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) — М-01 — Кіпті — виїзд на М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ (на м. Брянськ) — М-02 — КПП «Бачівськ».

3. Порт Чорноморськ — КПП «Кучурган»

Морський порт Чорноморськ — виїзд на Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ — Н-33 — виїзд на М-28 Одеса — Южне — /М-14/ з під’їздами — М-28 — виїзд на М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) — М-15 — виїзд на Т-16-25 Контрольно-пропускний пункт «Кучурган» — Біляївка — Маяки — Овідіополь — Т-16-25 — виїзд на М-16 Одеса — Кучурган (на м. Кишинів) — М-16 — КПП «Кучурган».

4. Порт Чорноморськ — Миколаїв — Кропивницький — Сміла — Черкаси

Морський порт Чорноморськ — виїзд на Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ — Н-33 — виїзд на М-28 Одеса — Южний — /М-14/ з під’їздами — М-28 — виїзд на М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) — М-14 — Миколаїв — виїзд на Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв — Н-14 — виїзд на М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів) — М-13 — виїзд на М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (через м. Вінницю) — М-12 — виїзд на Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв — Н-14 — Олександрівка — виїзд на Н-01 Київ — Знам’янка — Н-01 — Сміла — виїзд на Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань — Н-16 — міська смуга Черкас.

5. Київ — КПП «Довжанський»

Київ виїзд на М-03 Київ — Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) — М-03 — виїзд на Р-03 Північно-східний обхід м. Києва — Р-03 — виїзд на М-03 Київ — Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) — М-03 — Полтава — М-03 — КПП «Довжанський».

6. КПП «Гоптівка» — Миколаїв

КПП «Гоптівка» — М-20 Харків — Щербаківка (на м. Бєлгород) — виїзд на М-03 Київ — Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) — М-03 — виїзд на М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта — М-18 — виїзд на М-29 Харків — Красноград — Перещепине — /М-18/ — М-29 — виїзд на М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта — М-18 — виїзд на М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) — М-04 — Дніпро — М-04 — виїзд на Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Ріг) — Н-11 — Кривий Ріг — Н-11 — Миколаїв.

7. Миколаїв — Маріуполь

Миколаїв — виїзд на М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) — М-14 — виїзд на Р-47 Херсон — Нова Каховка — Генічеськ — Р-47 — Петропавлівка — виїзд на М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) — М-14 — Мелітополь — М-14 — Маріуполь.

8. Полтава — Сміла

Полтава — виїзд на М-03 Київ — Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) — Решетилівка (км 307+435) — виїзд на Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка — Бутенки — виїзд на М-22 Полтава — Олександрія — М-22 — Кременчук — М-22 — виїзд на М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) — М-04 — виїзд на Н-01 Київ — Знам’янка — Н-01 — Сміла.

9. Одеса — КПП «Старокозаче»

Одеса — виїзд на М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) — М-15 — виїзд на Р-72 КПП «Старокозаче» — Білгород-Дністровський — КПП «Старокозаче».

10. Київ — Чернігів — КПП «Грем’яч»

Київ — виїзд на М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі (на м. Гомель) — М-01 — північний під’їзд до Чернігова — виїзд на Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч — Н-27 — КПП «Грем’яч».

11. Львів — КПП «Рава-Руська»

Львів — виїзд на М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на м. Люблін) — М-09 — КПП «Рава-Руська».

12. Херсон — Мелітополь

Херсон — виїзд на М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) — Мелітополь.

13. М-05 Київ — Одеса, км 11+600

Київ — виїзд на Т-10-27 Київське півкільце — Т-10-27 — виїзд на М-06 Київ — Чоп — Київ.

14. Київ — КПП «Чоп»

Київ — виїзд на М-06 Київ — Чоп — М-06 — КПП «Чоп».

15. Київ — КПП «Ягодин»

Київ — виїзд на М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін) — М-07 — КПП «Ягодин».

16. Устилуг — Рівне

Устилуг — виїзд на Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне — Луцьк — Н-22 — Рівне.

17. Львів — Умань

Львів — виїзд на М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на м. Люблін) — М-09 — виїзд на Р-41 обхід м. Тернополя — Р-41 — виїзд на М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) — М-19 — Тернопіль — виїзд на М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (через м. Вінницю) — М-12 — М-05 Київ — Одеса — Умань.

18. Житомир — Чернівці

Житомир — виїзд на Н-03 Житомир — Чернівці — Н-03 — міська смуга Чернівців.

19. Стрий — Чернівці

Стрий — виїзд на Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига (на м. Кишинів) — Н-10 — виїзд на О090304 — О090304 — виїзд О091303 — О091303 — виїзд на Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів — Н-09 — виїзд на Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига (на м. Кишинів) — Н-10 — міська смуга Чернівців.

Застереження:

згідно з абзацом четвертим пункту 22.5 Правил дорожнього руху, рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 т або фактичною масою понад 24 т автомобільними дорогами загального користування місцевого значення заборонено.

20. Об’їзна дорога м. Харків

М-03 Київ — Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону); М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта — під’їзд до міжнародного аеропорту «Харків».

21. Кривий Ріг — Нікополь

Кривий Ріг — виїзд на Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя — Н-23 — Нікополь — Н-23 — Марганець — Н-23 — Запоріжжя.

Застереження:

на ділянці Кривий Ріг — Нікополь два аварійні мости з обмеженою масою 20 тонн.

22. Об’їзна дорога м. Маріуполь

Т-05-23 /Н-20/ — Кременівка — Ялта.

23. Дніпро — Павлоград — Первомайське

Дніпро — виїзд на М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) — М-04 — Павлоград — Покровськ М-04 — Первомайське (км 441).

24. Дніпро — Полтава

Дніпро — виїзд на М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) — М-04 — виїзд на М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта (обхід м. Новомосковськ) — М-18 — виїзд на М-29 Харків — Красноград — Перещепине — /М-18/— М-29 — виїзд на М-18 — М-18 — виїзд на Р-11 Полтава — Красноград — Р-11 — виїзд на М-03 Київ — Харків — Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) — М-03 — Полтава.

25. Мелітополь — Запоріжжя — Дніпро

Мелітополь — виїзд на М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта — М-18 — Запоріжжя — М-18 — виїзд на М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) — М-04 — Дніпро.

Голова Державного агентства

автомобільних доріг України

О. КУБРАКОВ

Голова Державної служби України

з безпеки на транспорті

О. ПОГОРІЛИЙ

Заступник голови —

керівник патрульної поліції

Національної поліції України

О. ФАЦЕВИЧ