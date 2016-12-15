На запитання, чому уряд визнав Слобожанську об’єднану територіальну громаду (ОТГ), що в Дніпровському районі Дніпропетровської області, однією з найкращих в Україні, її голова Іван Камінський скромно відповідає: «Не знаю, чому ми найкращі. Не надаю цьому значення. Просто хочеться зробити все так, щоб за мінімальних затрат люди отримали максимально зручні умови, жили в теплі і комфорті».

До речі, Іван Миколайович керує Слобожанською селищною радою з 1990 року, а на останніх виборах на посаду голови вже об’єднаної громади його підтримали 80,1 відсотка людей. Багато корисних ініціатив започатковано в попередні роки: приміром, 2012-го в селищі коштом місцевого бюджету реконструювали дитячий садок «Берізка». Та особливо помітних результатів досягнуто за останній рік — після об’єднання громад селища Ювілейного (нині Слобожанського) і села Степового.

Дитсадок як символ реформ

Слобожанське безпосередньо межує з обласним центром — містом Дніпром, має з ним спільну інфраструктуру. Селище є своєрідними лівобережними воротами Дніпра. Коли 2012 року тодішнє Ювілейне хотіли приєднати до міста, люди виступили проти цього, вирішили впорядковувати свою територію самостійно. І не прогадали.

Торік селищна рада підписала меморандум про співпрацю із сільрадою села Степове, громада якого захотіла приєднатися до Ювілейного. За об’єднання громад зібрали приблизно 5 тисяч підписів. Після виборів торік у жовтні нового депутатського корпусу меморандум підписали удруге — щоб напевно гарантувати його дію. Зокрема в документі йдеться про збереження робочих місць і закладів соціальної сфери, і нині жодного комунального підприємства на території ОТГ не закрили.

Якщо говорити про Слобожанську (колишню Ювілейну) об’єднану територіальну громаду, вислів «перші в Україні» можна вживати мало не в кожному абзаці. Першими відкрили Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), який тоді надавав понад 70 послуг, а нині їх уже 108. Є свій державний реєстратор, ведуть реєстр прав на нерухомість. І першою з-поміж ОТГ країни Слобожанська громада отримала повноваження архітектурно-будівельної інспекції.

На початку вересня Слобожанська громада також прогриміла на всю Україну: тут відкрили новий надсучасний дитячий садок на 220 місць (чотири ясельні та вісім дошкільних груп). Це п’ять різнобарвних будівель на 6 тисяч квадратних метрів, побудованих з використанням найновіших технологій в утепленні, індивідуальному опаленні, дизайні. У новому садочку «Дивоцвіт» є все необхідне для розвитку малюків: велика гральна зала, зимовий сад, кімнати емоційного розвантаження, прикладного декоративного мистецтва, соляна кімната, сучасний комп’ютерний клас. На урочисте відкриття сучасного дошкільного освітнього комплексу приїжджав Президент України Петро Порошенко. Він назвав дитячий садок у Слобожанському символом децентралізації. Адже об’єкт побудовано на власні кошти ОТГ та обласного бюджету, отримані завдяки децентралізації (загальна вартість — майже 4,9 мільйона гривень). Тепер у громаді є чотири дитячих садочки, значно скорочено чергу на місця до них.

Ані дахів, що протікають, ані зламаних ліфтів

Успіхи Слобожанської об’єднаної громади в реалізації масштабних проектів були б неможливі без істотних надходжень у місцевий бюджет. А вони значно збільшилися з процесом децентралізації. Якщо до об’єднання бюджети Ювілейного та Степового разом становили 54 мільйони гривень, то загальний бюджет Слобожанської об’єднаної громади цього року — 208 мільйонів, а за підсумками 9 місяців кошторис виконано на 196,9 мільйона гривень. Додаткові гроші надходять за рахунок тих податків і зборів, які держава віддала на місця. На території громади є чимало потужних підприємств, які сплачують у місцевий бюджет. Це розташовані на території Слобожанського два м’ясокомбінати, агропромисловий холдинг «Агросоюз», тепличний комбінат, супермаркети «Епіцентр», «Караван», «Метро». У селі Степове працюють багато фермерських господарств. Усього в межах громади зареєстровано понад 4 тисячі підприємств різних форм власності.

Завдяки збільшенню бюджетних надходжень громада отримала нові перспективи розвитку, спрямовуючи кошти не тільки на дитячі садочки, а й на капітальні ремонти шкіл, доріг (на них надано 13,5 мільйона гривень), ліфтового господарства тощо. «У нас 90 ліфтів — і всі працюють, дахи не протікають, — похвалилися в селищній раді. — Маємо 12 ОСББ, 5 ЖБК». На території селища 64 багатоповерхівки, 600 приватних дворів, у Степовому — 14 двоповерхівок і понад 900 будинків приватного сектору. Триває утеплення багатоквартирних будинків і заміна вікон у під’їздах.

Активно реалізують проекти з благоустрою прибудинкової території та інші. Відкрито комунальні заклади «Милосердя», де забезпечуватимуть соціальний захист населенню, і «Спорт для всіх». Працює школа естетичного виховання, де діти мають можливість і на музичних інструментах грати, і малювати — всебічно творчо розвиватися. Спортивні секції і гуртки у школах безкоштовні. За програмою регіонального розвитку громаді надано 3,1 мільйона гривень, які спрямують на реконструкцію сільського будинку культури і капітальний ремонт дитячого закладу «Сонечко» у Степовому, купівлю шкільного автобуса. Усього за чотири місяці відремонтовано й утеплено школи.

«Аж дивно, скільки всього зроблено за цей рік! — радіє секретар Слобожанської селищної ради (виконкому) Людмила Лагода. — Ремонтують дороги, триває благоустрій. Звісно, не все просто дається. Було все у проектах, тендерах, а раптом бачимо — і дитсадочок, і фонтан, і освітлення, і спортивні майданчики. У кожному дворі — по дитячому майданчику. Є що показати. Єдине, чого не вистачає, — води. Хочемо до 30-річчя селища відродити ставок, розчистити водойму і зробити там зону відпочинку».

Вимушені переселенці, які живуть у Слобожанському (таких понад 400), отримують від громади матеріальну допомогу по 500 гривень на особу, учасники війни, АТО — по 2 тисячі гривень, інваліди, учасники бойових дій — по 3 тисячі. Запроваджено також матеріальну допомогу для чорнобильців, афганців — по тисячі, дітей-сиріт, багатодітних родин — по 500 гривень на дитину, ювілярів (починаючи від 75 років — по 500 гривень до ювілейних дат). Заплановано запровадити доплати вчителям (не менш ніж на 40%).

Як бюджетні реверси впливають на стратегічні плани

Селищні громади України досі не займалися стратегічним плануванням. Слобожанська першою розпочала розроблення масштабної стратегії свого розвитку на десять років за підтримки міжнародного фонду «Відродження» та фонду громади «Джерело». Працюють робочі групи, які аналізують ресурсний потенціал громади і закладають напрями її розвитку на майбутнє. Ця робота має завершитися громадським обговоренням і затвердженням на сесії. У стратегію хочуть закласти зокрема підтримку малого бізнесу для сільськогосподарського Степового, де понад 700 одноосібних господарств, — розвиток переробних, борошномельних, олійних підприємств тощо. А Слобожанське мріє про індустріальний парк і залучення потужних інвесторів. У найближчому майбутньому заплановано будівництво великого спортивно-оздоровчого комплексу з басейном, створення рекреаційної зони, двох центрів безпеки (у Степовому і Слобожанському) з пожежниками, лікарем та дільничним.

Щоб мати змогу краще реалізувати задумані проекти, у Слобожанському сподіваються на скасування реверсної дотації (що обіцяли зробити після об’єднання) з бюджету. Цього року реверс забрав у громади 10 мільйонів, наступного року, згідно з формулою його нарахування, мають забрати 40 мільйонів. А за ці гроші можна було б побудувати спортивно-оздоровчий комплекс без пошуку інвестора. «Нам кажуть: приєднуйте до себе ще якусь громаду, тоді реверсної субвенції не буде, — пояснюють у селищній раді Слобожанського. — Але ж ми не можемо тягнути силою, якщо люди не хочуть. Ми пропонували, та головний принцип децентралізації — добровільність».

ДОВІДКА «УК»

Ювілейну (нині Слобожанську) об’єднану територіальну громаду (ОТГ) утворено рішенням сесії Дніпропетровської облради від 14.08.2015 р. з центром у селищі Ювілейне (нині — Слобожанське), до якого приєдналося село Степове. На перших виборах громади, які відбулися 25.10.2016 р., головою обрано Івана Миколайовича Камінського. У складі Слобожанської селищної ради 25 депутатів, у виконкомі 15 осіб.

Загальна кількість населення ОТГ — 14 483 людини, з яких працююче населення — 8504 особи, дітей — 2627, людей похилого віку — 3352.

Територія становить 16 639,2 гектара. Містить 8679,3 гектара земель державної власності, 40 гектарів — комунальної, 7029,79 гектара — приватної.