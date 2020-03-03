Україна без проблем пройшла календарну зиму, а платіжки за комунальні послуги в лютому мають приємно здивувати українців. Про це під час неабияк очікуваного брифінгу в Кабінеті Міністрі заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Він зауважив, що більше половини українців як на індивідуальному опаленні, так і в багатоквартирних будинках заплатять за нього майже на 40% менше, ніж за лютий 2019 року. «Це буде рекордно низька сума не лише за цю зиму, а й за останні роки. Це результат роботи команди Президента, парламенту, уряду — багато чинників, які вплинули на зниження вартості», — сказав глава уряду.

Зменшення суми відбулося зокрема завдяки розробленому урядом механізму для теплопостачальників, а також конкурентному механізму ціноутворення на газ, тоді як раніше тарифи регулювала держава, так би мовити, в ручному режимі. А уряд продовжуватиме політику енергоефективності, щоб в українців зменшувалися витрати на комунальні послуги. Ціна на газ за лютий буде нижчою, ніж 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Розпочинається другий етап медреформи

Глава уряду зауважив, що хороша погода сприяє тому, що вже накреслені плани уряду почнуть швидко втілювати в життя. Він назвав це раннім стартом і зауважив, що серед іншого почнеться ремонт і будівництво доріг, модернізація приймальних відділень медзакладів тощо.

З 1 квітня починається другий етап медичної реформи. Українці отримають гарантований пакет безоплатних медичних послуг, а лікарі — підвищення заробітної плати: «Для окремих лікарів зарплату може бути підвищено до 30%. І що найголовніше для українців — з’явиться безкоштовна медицина за окремими послугами, які включено до гарантованого пакета послуг».

Урядовець підкреслив, що вже ухвалено рішення про перегляд мережі опорних лікарень, яку планували давно і яка не враховувала реальних розрахунків: «Станом на п’ятницю Національна служба здоров’я отримала від лікарських установ у всій Україні заявки і станом на сьогодні в НСЗ є всі необхідні цифри, щоб розрахувати точну модель. Буде проведено відповідні наради з цього питання. І всі побоювання про закриття лікарень не підтвердилися. Звичайно, ніхто нічого не закриватиме». За його словами, найближчими тижнями проводитимуть наради з головами облдержадміністрацій, департаментами охорони здоров’я, місцевими депутатами, щоб максимально правильно спланувати мережу опорних лікарень.

Олексій Гончарук наголосив, що бюджет Програми медичних гарантій на спеціалізовану медичну допомогу порівняно з торішньою субвенцією збільшено на 9 мільярдів гривень, а бюджет охорони здоров’я у 2020 році збільшено на 13% порівняно з 2019-м.

Іпотека під 10% — цілком реально

Національний банк у березні може істотно знизити облікову ставку, що сприятиме здешевленню кредитів. Прем’єр нагадав, що 12 березня Нацбанк ухвалюватиме рішення щодо облікової ставки: «Ми переконані, що Національний банк може сильно знижувати ставку рефінансування. Це має сприяти тому, що вже дуже скоро на ринку з’являться дешеві кредити», — сказав Олексій Гончарук, висловивши переконання, що вже восени в Україні буде доступне кредитування.

«Іпотека 10% — це те завдання, що було задекларовано Президентом. Воно цілком досяжне і має бути виконано. А для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5—7—9% зросте до 2 мільйонів гривень. Також розширюються кредити для купівлі комерційної нерухомості», — наголосив Прем’єр.

Відповідаючи на запитання журналістів, Олексій Гончарук повідомив, що під час недільної неформальної зустрічі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком вони обговорили робочі питання, але нічого особливого, що він міг би окремо коментувати. «Я щодня зустрічаюся з кимось, з кимось говорю, іноді навіть з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається», — сказав він.

А говорити про ротацію конкретних міністрів зарано, остаточного рішення ще немає. «Я вже давно заявляв, що ми думаємо над серйозним підсиленням уряду. Це командне рішення, яке переважно залежить від Президента, позиції колег у парламенті. Яким буде фінальне рішення, я б зараз не хотів коментувати, тому що воно ще на столі. Говорити, кого плануємо замінити, по-моєму, трішки зарано», — зазначив глава уряду. І пообіцяв: щойно з’явиться офіційна інформація з цього питання, про неї обов’язково буде повідомлено ЗМІ.

Він уточнив, що заяв про власну відставку не писав. «Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав. Також багато знаю, чув. Очевидно, що у нас будуть з цього приводу консультації з Президентом і парламентом. Станом на сьогодні я більше нічного з цього приводу не коментуватиму», — констатував Олексій Гончарук.

До слова, на ранок понеділка не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання, спричиненого коронавірусом. Крім того, за його словами, за вихідні «жодних надзвичайних пригод у цьому плані також не сталося».

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