Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У канадському місті Реджайна завершився юніорський чемпіонат світу з пауерліфтингу, де у ваговій категорії до 43 кілограмів перемогу здобула магістрантка факультету фізичної культури і спорту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Дарія Бражник.

Вихованка сестер Оксани та Юлії Гордієнко виборола малі золоті нагороди у присіданні та жимі з результатами відповідно 135 та 80 кілограмів (рекорд України серед юніорок), посівши третю сходинку у тязі – 120 кілограмів. А сума триборства чемпіонки склала 335 кілограмів, що перевищує норматив майстра спорту України міжнародного класу та є новим рекордом України серед юніорок. Між іншим, «золоту» чемпіонську медаль дівчина виборола рівно через 5 років занять пауерліфтингом.

З батькового благословення

Про цю тендітну, із ніжним, мелодійним голосом дівчину, не скажеш, що вона займається силовим видом спорту. Дарія закінчила музичну школу по класу фортепіано, збиралася вступати до Полтавського музучилища імені Миколи Лисенка. Їй легко давалися природничі науки, ще навчаючись у школі, захищала честь області на різноманітних олімпіадах і конкурсах з математики. Тому й до вишу вступила на спеціальність «комп’ютерні науки». Все у її житті змінилося після зустрічі з Оксаною Гордієнко.

– Це була перша пара фізкультури, яку я проводила з їхньою групою. Переді мною стояли десятки студентів і студенток, коли ми знайомилися і я представляла кафедру, розповідала, які в нас є направлення і секції. І в мене було перше запитання: «Хто б хотів зайнятися пауерліфтингом, і прийти до мене в секцію?» Даша – єдина із всього потоку сказала: «А чому б і ні?» Я уважно на неї подивилася. Переді мною стояла струнка, підтягнута дівчинка. А ота її фраза «Я зможу!» свідчила про її характер і впевненість у собі. Так почалася наша співпраця, яка триває й зараз, – розповідає Оксана Гордієнко.

Досвідчена тренер не помилилася щодо Даші. В неї все стало виходити з самого початку. Тому, що працювала, не жаліючи себе. Перший рік вона тренувалася тричі на тиждень, після першого чемпіонату України вже чотири рази, після міжнародних змагань кратність її тренувань збільшилася до 5. Наразі Дарія тренується по 3 години 6 разів на тиждень, поєднуючи тренування з роботою. Вона працює начальником Полтавського обласного відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України. А її безпосередній керівник – Юлія Гордієнко, сестра Оксани Гордієнко.

Дізнавшись, який вид спорту обрала Даша, її мама, директор школи Надія Іванівна, стривожилась, вона переживала, щоб у дівчинки не виросли плечі, і вона не стала чоловікоподібною. Але коли побачила Оксану Гордієнко, яка вона з себе, поговорила з нею, зрозуміла, що тривожиться даремно. А ось Дашин тато, Вячеслав Володимирович, він працює електриком, схвалив її вибір. Так, з батьковим благословенням вона й увійшла у великий спорт.

Спорт і хобі, й основне заняття

– Вже на третьому курсі ми оформили індивідуальний графік навчання і стали їздити на міжнародні змагання, – говорить Оксана Гордієнко.

У 2017 році Дарія взяла участь у міжнародних змаганнях у Данії, Іспанії, Білорусі, США, у 2018-му – в Чехії, ПАР, Литві, у 2019-му – у Чехії й Канаді. Й це тільки початок. На магістратурі вона вчиться за спеціальністю «фізичне виховання і спорт». Зауважила: «Віднині спорт – моє хобі й основна діяльність».

Її захоплення спортом повністю розділяє і її хлопець Максим.

– Я ж почала з ним зустрічатися пізніше, ніж зайнялася спортом, тому в нього немає іншого вибору, – сміється Даша.

Принагідно розповіла, що коли виступала на чемпіонаті світу, Максим цілу ніч не відходив від комп’ютера, дивився трансляцію в он - лайн режимі, і дуже зрадів, коли вона стала чемпіонкою. Як і всі її друзі.

«У Канаді була 17 година, а в Україні 2 ночі. Він (Максим) сидів, писав мені. Заходжу в кімнату, а в мене на мобільному більше 40 повідомлень. Від нього. Ми довго спілкувалися. Тільки десь уже під ранок він говорить: «Піду спати, бо скоро мені на роботу», – ділиться дівчина.

– На сайті ПолНТУ новина про те, що Дарія Бражник стала чемпіонкою світу, основна, там найбільше лайків, – говорить Оксана Гордієнко. Свою підопічну вона бачить у подальшому житті щасливою людиною і бажає їй упевненості. Каже: «Бажаю Даші завжди бути упевненою в собі. Це найголовніше». Що ж, тренеру видніше.