1. Що таке житлова субсидія та пільги на житлово-комунальні послуги і в чому різниця? Хто має на це право?

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

Отримання житлових субсидій не пов’язане і не має наслідком зміну форми власності житла.

Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг — це право на зменшення розміру плати, гарантоване окремим категоріям громадян чинним законодавством. При цьому зобов’язання щодо відшкодування частини вартості житлово-комунальних послуг проводиться з державного бюджету України.

Різниця щодо отримання громадянами пільг та субсидій полягає в тому, що право на субсидію мають всі громадяни України залежно від середньомісячного сукупного доходу членів домогосподарства, а на пільги — лише пільгова категорія громадян, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на додаткову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (на даний час ця сума становить 2690 гривень), та пільговики незалежно від доходів: це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1, 2 категорій, ветерани військової та інших служб, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

2. Що нового в призначенні субсидій та пільг з 01.10.2019?

З 1 жовтня 2019 року діє оновлений механізм використання коштів для виплати пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Лише у 2018 році двічі було змінено порядок надання житлових субсидій. Упорядковано систему з точки зору адресності їх надання, створено Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій, до якого відкрито доступ усім українцям.

Запроваджено надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, що сприятиме стимулюванню заходів з енергоефективності.

Монетизація діє у двох моделях паралельно:

1) перерахування коштів на центральному рівні на банківський рахунок в Ощадбанку зі спеціальним режимом використання з подальшим їх спрямуванням на оплату житлово-комунальних послуг;

2) надання житлових субсидій готівкою безпосередньо одержувачу.

Завдання органів соціального захисту населення — забезпечити своєчасне призначення житлових субсидій та впровадження встановленого механізму надання житлових субсидій у грошовій формі та полегшити життя людей на місцях.

Виплата пільг у грошовій безготівковій формі здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору.

АТ «Ощадбанк» здійснює переказ коштів на рахунки надавачів комунальних послуг.

Залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ «Ощадбанк» за такими обліковими записами пільговиків та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.

Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати пільг, відображені на облікових записах пільговиків, які утворилися станом на 1 червня, виплачуються пільговикам АТ «Ощадбанк» шляхом перерахування таких коштів на поточні рахунки зазначених осіб, відкриті в АТ «Ощадбанк».

Виплата пільг у грошовій готівковій формі (монетизація пільг) здійснюється шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».

Для отримання пільги у грошовій готівковій формі потрібно звернутися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються виплатні реквізити. Виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, або виплаченої таким пільговикам готівкою.

3. Чи потрібно щось робити для отримання субсидії та пільг за новими правилами?

Більшості отримувачів субсидій та пільг, яким було перепризначено за підсумками попереднього опалювального сезону, допомога буде перерахована автоматично. Ця категорія населення не повинна докладати жодних зусиль у зв’язку з новими правилами. Усю роботу за них зроблять місцеві органи соціального захисту населення, а саме якщо особа отримувала субсидію, перерахунок готівкою їй зроблять автоматично в АТ «Ощадбанк», якщо одержувач субсидій — пенсіонер, то кошти йому перерахують туди, де він отримує пенсію, на поштове відділення АТ «Укрпошта» або на особовий рахунок в банку.

Раніше АТ «Ощадбанк» був єдиною установою, куди перераховували субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до управління соціального захисту населення).

4. Якій категорії громадян може бути відмовлено у наданні житлової субсидії?

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807), житлову субсидію не призначають:

1) якщо опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менш як п’ять років;

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періо­ду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі — особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді: за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України у них немає доходів, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

5. 20 жовтня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України №878. Які суттєві зміни відбулися у призначенні субсидій після її прийняття?

Основне — надано можливість призначення житлової субсидії дитячим будинкам сімейного типу на понаднормову площу житла. До доходу таким будинкам не враховується матеріальна допомога, яка виплачується за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та стипендія на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані дитячим будинкам сімейного типу транспортні засоби.

Під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи одного з подружжя, якщо обом більш як 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, якщо їхнє зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Субсидія військовослужбовцям призначається без отримання інформації про сплату ними єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За наявності причепа, з дати випуску якого минуло менше як п’ять років, домогосподарство матиме право на субсидію.

Зазначені зміни застосовуються під час визначення права на призначення житлової субсидії після набрання чинності постанови КМУ №878.

У разі звернення до органів соціального захисту населення зазначених категорій громадян житлова субсидія може бути їм призначена з урахуванням прийнятих змін.

6. Яка кількість людей отримує житлову субсидію та пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в Київській області?

Забезпечено надання субсидії для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги 122,8 тисячі домогосподарств, з яких 113,8 тисячі отримують субсидію у готівковій формі, 9 тисяч — у безготівковій. Субсидію на придбання твердого палива і скрапленого газу призначено 5,3 тисячі домогосподарств.

Пільги у грошовій формі з оплати житлово-комунальних послуг отримають 211,1 тисячі осіб.

7. Чи має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг військовослужбовець, звільнений зі служби за станом здоров’я?

Військовослужбовцям і членам їхніх сімей держава забезпечує соціальний і правовий захист та надає пільги відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Відповідно до п. 5 ст. 12 цього закону, військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, членам їхніх сімей, які перебувають на їхньому утриманні, батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в ме­жах встановлених норм, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

Відповідно до рішення Конституційного суду України від 03.06.1999 року №5-рп/99, членом сім’ї, що перебуває на утриманні військовослужбовця, відповідно до п. 5 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» є особа, яка перебуває на повному утриманні військовослужбовця, або членом сім’ї, що перебуває на утриманні військовослужбовця або одержує від нього допомогу, яка є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. Це особи, що не мають власних доходів, або особи, пенсія, стипендія чи інший сукупний середньомісячний дохід яких не перевищує офіційно встановленої межі малозабезпеченості (до законодавчого визначення прожиткового мінімуму).

До них належать: а) неповнолітні; б) непрацездатні; в) інші особи, яких військовослужбовець зобов’язаний утримувати за законом; г) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ), стажисти до закінчення навчальних закладів, але не дов­ше ніж до досягнення ними віку, встановленого для таких членів сім’ї військовослужбовця, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника; ґ) працездатні члени сім’ї військовослужбовця, що зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками військовослужбовця, які не досягли 8-річного віку, за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і визначеними законом іншими видами трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який надає члену сім’ї військовослужбовця право на трудову пенсію; д) інші особи, визнані утриманцями у встановленому порядку.

8. Якщо людина використовує для опалення приміщення природний газ та/або електричну енергію, як в такому разі буде надаватися субсидія?

Якщо для опалення житлового приміщення (будинку) одночасно використовується природний газ, та/або електрична енергія, соціальні нормативи для опалення приміщення (будинку) під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу.

9. Поясніть, будь ласка, у разі, якщо людина відмовилася від централізованого опалення або його відключили і вона опалює приміщення побутовими електроприладами, чи буде вона мати в цьому разі субсидію на електричну енергію?

Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого опалення (теплопостачання) і громадяни для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, для розрахунку житлових субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення.

Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та акта обстеження стану зовнішньо- і внутрішньобудинкових електромереж щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів, що проведені організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж.Форма акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства затверджена Міністерством соціальної політики..

10. Житлова субсидія може бути призначена або в ній відмовлено за рішенням комісії, що це за комісія та яку функцію вона виконує?

В окремих випадках за рішеннями комісій, утворених районними держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (далі — комісії), житлові субсидії можуть призначатися непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, а також дитячим будинкам сімейного типу на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла (далі — понаднормова площа житла).

Рішення про призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства і переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім’ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів.

До непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, належать: особи, які не досягли повноліття; громадяни, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і отримують пенсію за вислугою років; громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю; громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Комісія має право призначити житлову субсидію на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства.

Конкретні розміри загальної площі, на яку призначається житлова субсидія (з урахуванням понаднормової), зазначаються в рішенні комісії.

Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку).

За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла (далі — орендарі), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами. У такому разі склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

У разі смерті особи, якій призначено житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, така житлова субсидія виплачується одній з осіб, з урахуванням яких призначено житлову субсидію, за заявою такої особи, поданої до закінчення бюджетного періоду.

У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підо­пічних дітей та/або на недієздатних осіб.

Розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, не враховуються в сукупний дохід опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням житлової субсидії за зареєстрованим місцем проживання.

Житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

За рішенням комісії надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг) (17 грн * 20 = 340 грн). Надання житлової субсидії у зазначених випадках припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому їх виявлено.

Житлову субсидію може бути призначено в цьому разі з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку — з місяця, що настає за тим, в якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

За рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, якщо працездатні особи в період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, документально підтвердили шляхом надання легалізованих в Україні документів набуття страхового стажу в інших країнах, з якими укладено договори про соціальне забезпечення, перелік яких розміщується на офіційному вебсайті Міністерства соціальної політики). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

11. Яким чином здійснюється перевірка даних, які особа подає для призначення субсидій?

Згідно з Порядком здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 136 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 443), Міністерство фінансів України проводить відпрацювання достовірності поданої реципієнтами (субсидіантами) інформації.

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807), громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.

Виплачена внаслідок подання недостовірних даних житлова субсидія на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертається громадянином до державного бюд­жету.

Хочу дізнатись: я інвалід армії, пільга 50%, майор, чи має право моя дружина на додаткові 30 кВт•год. на місяць? Пенсію дружина отримує трохи більшу від мінімальної, моя в 1,5 раза більше. До якої категорії пільговиків належить військовослужбовець чи звільнена з військової служби особа?

Мартинюк П. Д.,

м. Хмельницький

Відповідно до п. 5 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі — закон), військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, та членам їхніх сімей, які перебувають на їхньому утриманні, батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) і плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

П.Д. Мартинюк перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, як особа з інвалідністю внаслідок військової служби і має право на пільги відповідно до вищезазначеного закону.

Відповідно до рішення Конституційного суду України від 03.06.1999 року №5-рп/99, членом сім’ї, що перебуває на утриманні військовослужбовця, відповідно п. 5 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», є особа, яка перебуває на повному утриманні військовослужбовця або членом сім’ї, що перебуває на утриманні військовослужбовця або одержує від нього допомогу, яка є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. Це особи, що не мають власних доходів, або особи, пенсія, стипендія чи інший сукупний середньомісячний доход яких не перевищує офіційно встановленої межі малозабезпеченості (до законодавчого визначення прожиткового мінімуму).

До них належать: а) неповнолітні; б) непрацездатні; в) інші особи, яких військовослужбовець зобов’язаний утримувати за законом; г) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ), стажисти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними віку, встановленого для таких членів сім’ї військовослужбовця, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника; ґ) працездатні члени сім’ї військово­службовця, що зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками військовослужбовця, які не досягли 8-річного віку, за інвалідом першої групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та визначеними законом іншими видами трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який надає члену сім’ї військовослужбовця право на трудову пенсію; д) інші особи, визнані утриманцями у встановленому порядку.

Звертаємо увагу, що в запиті ви зазначаєте: «моя дружина отримує пенсію, трохи більшу від мінімальної». У зв’язку з цим відповідно до норм чинного законодавства пільги на житлово-комунальні послуги не можуть поширюватися на вашу дружину, оскільки вона не вважається такою, що перебуває на утриманні чоловіка.

Відповідно до пп. 7 п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 (із змінами та доповненнями), зазначено, що громадянам, які відповідно до законодавства мають право на пільги, встановлено такі соціальні нормативи користування послугами з електропостачання у житлових приміщеннях (будинках), зокрема у житлових приміщеннях (будинках), окрім тих, що зазначені в абзацах третьому — шостому цього підпункту: 70 кВт•год. на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•год. на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт•год. на місяць.

Щодо отримання вашою дружиною додатково 30 кВт•год. на місяць, які передбачені вищезазначеною нормою повідомляємо, що ця пільга на вашу дружину не розповсюджується, оскільки вона не перебуває на вашому утриманні, як особа, до якої додаються пільгові норми.

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