ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
13 грудня 2019 року м. Київ № 1983
Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)
До Центральної виборчої комісії 10 грудня 2019 року надійшла Постанова Верховної Ради України від 3 грудня 2019 року № 308-ІХ про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучера Олексія Володимировича, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), за особистою заявою.
Враховуючи викладене, відповідно до частини п’ятої статті 15, частини шостої статті 16, статті 106 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11—13, пунктом 3 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:
1. Призначити проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область) на неділю, 15 березня 2020 року.
2. Взяти до відома, що виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область) починається з дня, наступного після дня опублікування цієї постанови.
3. Цю постанову опублікувати в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації 15 січня 2020 року, а також оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Заступник Голови Центральної виборчої комісії В. ПЛУКАР