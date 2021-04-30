Стати професійним дизайнером мріє кожен із них. Для цього студенти відділення дизайну Черкаського державного бізнес-коледжу систематично набувають навичок розроблення систем єдиної візуальної ідентифікації, дизайн-проєктів, плакатів, виготовлення макетів та упаковок, створення художніх фоторобіт, шрифтових композицій та авторських шрифтів, мають змогу розвивати та втілювати власні ідеї у творчих проєктах.

Можна без перебільшення сказати, що кожен студент відділення дизайну — творча особистість. Так відгукується про своїх вихованців директор коледжу професор Олег Куклін. Нині, у передвеликодній період, вони охоче беруть участь у майстер-класах із розписування писанок — старовинного мистецтва наших предків. Учасники майстер-класів поглибили свої знання символіки й автентичності української писанки, ознайомилися з мистецькими й етнографічними традиціями писанкарства, великодніми обрядами, під час яких використовували писанки, технікою розпису. Студенти із захопленням долучилися до таїнства створення незмінного атрибуту Великодня, виготовивши власний маленький шедевр, який прикрасить кошик.

Багатьох привабив соціальний проєкт «Я хочу жити в кольоровому світі». Розпочали втілювати його у життя з розписування стін неврологічного відділення Черкаської міської дитячої лікарні. За рік через це відділення проходить 600—800 маленьких пацієнтів. Їхній вік — від одного до 18 років. На стінах відділення зобразили персонажів відомих казок та сучасних мультфільмів. Нині до проєкту долучилося вісім навчальних закладів міста, серед яких вищі й дитячі художні школи та студії. Усі вони працюють на волонтерських засадах — за покликом душі.

За творчий підхід та значний внесок у створення комфортного середовища для маленьких черкасців у дитячих закладах міста студентів відділення дизайну нагородив подяками міський голова Анатолій Бондаренко.

А нині молодь обласного центру активно відвідує виставку робіт студентів відділення «Дизайн» «Вертикальний горизонт-55». Вона ювілейна, оскільки відбувається у межах відзначення 55-річчя коледжу. Унікальність експозиції полягає в тому, що створено її з найкращих студентських робіт за останні кілька років. Роботи стосуються соціально важливих проблемах суспільства: екологічної правосвідомості, необхідності поліпшення здоров’я населення, захисту тварин тощо.

Яскраві самобутні твори студентів з дисциплін «Образотворче мистецтво», «Дизайн-проєктування», «Фотосправа» та інших можуть прикрасити будь-який офіс чи артпростір. Вони викликають естетичне задоволення, спонукають мислити, рухатися до прекрасного.

Багато зробили для творчого розвитку вихованців викладачі коледжу, які разом зі студентами започаткували гарні традиції та створили ефективні методики навчання, поповнили напрацювання колективу.

Як зауважив один зі студентів, у роботі дизайнера багато простору для творчості, але це тільки на перший погляд здається, що такі фахівці покладаються тільки на фантазію. Насправді існує багато правил і стандартів, яких слід додержуватись, аби готова робота була не просто гарною, а ще й практичною.

Колективу приємно, що студентські роботи високо оцінив голова всеукраїнської творчої організації «Спiлка дизайнерів України» Юрій Борисов.