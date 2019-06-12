Рівненщина впевнено вийшла на другу позицію серед областей у рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів за минулий рік, який оприлюднив Мінрегіонбуд. На цій високій сходинці область тримається другий рік поспіль. Трійка лідерів має такий вигляд: місто Київ, Харківська, Рівненська області.
«Друге місце серед областей України у моніторингу соціально-економічного розвитку — доказ того, що Рівненщина останніми роками стає ефективним та самодостатнім регіоном. Якщо в 2015 році наша область займала 11-ту сходинку, у 2016-му ми піднялися на шосту позицію, то два останні роки впевнено тримаємо лідерство», — прокоментував голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.
Він додав, що це заслуга всіх жителів області, місцевого бізнесу та управлінців, а також команди облдержадміністрації, яку очолює вже четвертий рік.
Рівненщина посідає високі місця у шести з 12 напрямів, за якими проходить урядовий моніторинг. Це першість у відновлюваній енергетиці та енергоефективності, а також у соціальному захисті жителів; третя сходинка в доступності та якості послуг у галузі охорони здоров’я; п’ята — в розвитку інфраструктури; сьома — у фінансовій самодостатності. До речі, Рівненщина залюбки популяризує свій досвід енергоефективності. Зокрема, 13—14 червня тут пройдуть п’ята Міжнародна спеціалізована виставка «Сучасність. Енергозбереження. Технології» (СЕТ-2019) та міжрегіональний форум з питань енергозбереження.
Реформою номер один, яку проводить уряд, в області вважають децентралізацію і можливості, які вона надає. На Рівненщині децентралізація впевнено перетнула екватор: утворено 35 об’єднаних громад, що мають пряме бюджетне фінансування. А з Державного фонду регіонального розвитку цьогоріч на Рівненщину спрямують 250 мільйонів на реалізацію понад двох десятків проєктів. Серед них розвиткові, які дадуть економічний ефект, як-от створення аграрного кластера та переробки молока у Млинівській ОТГ чи лінії із заморожування ягід у Рокитнівському районі. У фокусі — об’єкти соціальної сфери та спортивні: реконструкція стадіону «Авангард», будівництво дитсадків у Рівному та Сарнах, басейну в Костополі, спорткомплексу в Острозі. Головним інвестором Рівненщини залишається держава.