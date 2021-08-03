30-річчя Незалежності нашої держави — дуже важлива дата. Вона дасть нам змогу осягнути, чого українці навчилися за роки незалежності й чого мають ще навчитись, аби ніколи її не втратити. Це 10 основних заходів, 10 ключових здобутків і 10 важливих висновків. А разом — 30 років Незалежності й одна мрія на наступні роки. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у межах презентації концепції святкування Дня Незалежності на форумі «Україна 30. Імідж України».

Він зауважив, що за ці 30 років Україна подолала надзвичайно багато викликів. Але ми вистояли, стоїмо й неодмінно переможемо. Тому цьогоріч наша країна має гучно заявити про себе всьому світові.

Президент поінформував, що в межах святкування в Україну вперше привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. Усі громадяни із 16 серпня зможуть побачити цей документ у Софійському соборі.

Мрія поколінь, що здійснилася

Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. Цими днями у всій країні відбудуться понад 150 заходів, об’єднаних гаслом «Ти у мене єдина». Воно символізує бачення Незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь.

Перша леді Олена Зеленська розповіла про захід, який відбудеться 23 серпня. Це саміт перших леді та джентльменів «М’яка сила у новій реальності», який пройде в Національному заповіднику «Софія Київська».

Олена Зеленська зазначила, що на сьогодні фактично немає жодного міжнародного майданчика, на якому перші леді та джентльмени могли б спілкуватися на регулярній основі, об’єднуючи досвід своїх країн і свого лідерства. Це буде гуманітарний форум, що створюється саме в Україні. У заході візьмуть участь не лише перші леді та джентльмени, а й фахівці й експерти з різних країн і галузей.

«Ми відкриваємо нову сторінку в історії дипломатії м’якої сили. І ця сторінка назавжди залишиться написаною українською мовою», — наголосила вона.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що 30-ту річницю Незалежності нашої країни відзначатимемо в колі іноземних друзів і партнерів. Для участі у святкуванні прибудуть сотні іноземних гостей, зокрема лідери держав, представники урядів і парламентів. Усього очікуємо 30 делегацій із країн та міжнародних організацій.

24 серпня у всіх часових поясах від Токіо до Сан-Франциско на всіх онлайн-ресурсах дипломатичних установ України у соцмережах транслюватимуть англомовний онлайн-марафон, присвячений нашій Незалежності. Проєкт покаже світові сучасну інноваційну та креативну Україну, яка динамічно розвивається.

«Наші посольства в усьому світі готують урочисті прийняття. Ми покажемо гостям сучасні культурні проєкти і почастуємо їх національними стравами», — повідомив міністр.

23 серпня буде започатковано масштабну промокампанію на ВВС, яка триватиме до листопада.

Найбільші заходи

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запропонував упорядникам найбільших заходів презентувати їх самостійно.

Режисер Сергій Неклева презентував вручення відзнаки «Національна легенда України», що відбудеться 22 серпня. Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті та служінні українському народові. Відзнаки будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я і провадить активну благодійну і громадську діяльність. Захід відбудеться у Маріїнському палаці. У ньому візьмуть участь 60 зірок культури і спорту.

Режисерка Катя Царик презентувала заходи до Дня Державного прапора, які відбудуться 23 серпня. У географічному центрі нашої країни в Черкаській області за участю глави держави відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга — символу нашої Незалежності. Урочистості пройдуть у всіх областях країни, де теж піднімуть прапор — найвищий в кожному регіоні. А фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу «Україна», ЦУМу, ТРЦ «Гулівер» у Києві набудуть кольорів Державного прапора. У семи містах відбудуться флешмоби, які транслюватимуть центральні канали телебачення.

23 серпня відбудеться установчий саміт ініціативи Президента «Кримська платформа», яка об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова. Його представила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Вона повідомила, що це буде перший захід платформи на найвищому політичному рівні. На ньому виступлять Президент, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр, лідери кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій, представники новоствореної експертної мережі «Кримської платформи». Захід складатиметься з чотирьох панелей: політика невизнання та санкцій; безпекові виклики; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.

Парад, благодійність та музичне дійство

Уранці 24 серпня відбудеться парад Збройних сил України. Про нього розповів представник Центрального управління безпеки Збройних сил Руслан Сергієнко. А саме про те, що залучено понад 5 тисяч особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки. Пройде парад на Хрещатику, а з Труханового острова лунатиме артилерійський салют. У регіонах відбудуться урочистий прохід кораблів і проліт авіації.

24 серпня вдень відбудеться благодійний захід — концерт італійського тенора Андреа Бочеллі. Кошти від нього спрямують на підтримку створення в Україні центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука.

Увечері того самого дня на НСК «Олімпійський» відбудеться святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни», в якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери й балету і симфонічний оркестр. Захід поєднає пісні, які стали музичною спадщиною минулих поколінь, і хіти сучасності. Без пауз і зупинок виконавці передаватимуть своєрідну естафету одне одному і створять єдину композицію з десятків знакових для незалежної України пісень. Відбудеться масштабне світлове та дрон-шоу. Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками.