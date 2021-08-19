Початок роботи Прем’єр-міністр Денис Шмигаль присвятив темі вакцинації проти коронавірусу: «За темпами вакцинації ми вийшли на мільйон щеплень щотижнево. Дедалі більше українців приходять щеплюватися та отримують захист від важкого перебігу хвороби, зокрема госпіталізації. Надалі прискорюватимемося, аби до кінця року, як і планували, вакцинувати більшу частину дорослого населення країни. Закликаємо місцеву владу також активізувати роботу в кампанії вакцинації. Наприклад, щоб люди могли вакцинуватися в себе у громаді».

Денис Шмигаль заявив, що й упродовж цих вихідних і святкових днів пункти вакцинації мають працювати постійно та безперебійно. Він закликав українців у зручний для себе час приходити на щеплення й не нехтувати захистом себе та рідних. Адже це єдиний шлях подолати всесвітню пандемію та епідемію конкретно в нашій країні.

На порядок денний засідання уряду було винесено питання трансформації медичної системи. «За останні десятиріччя країна практично повністю втратила всю базу для виробництва вакцин і тест-систем для діагностики інфекційних хвороб. Цю ситуацію уряд почав змінювати ще торік. Одним із ключових кроків на цьому шляху стане створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій». Бюджет проєкту на цей рік становитиме 100 мільйонів гривень», — прокоментував очільник уряду затвердження порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для створення біокластера, і визначення Центру громадського здоров’я розпорядником цих коштів.

Тобто кластер дасть змогу об’єднати державні й приватні ресурси, аби максимально реалізувати наявний в Україні освітній, науковий і технічний потенціал. Кінцева мета — розроблення власних вакцин. До цього планують розпочати виготовлення тест-систем і вакцин з відкритою технологією виробництва.

Говорив Прем’єр і про те, що цьогоріч на фінансування екстреної меддопомоги закладено майже 14 мільярдів гривень, що в 2,5 раза більше, ніж 2019 року. Закуповують нові автомобілі та обладнання. Істотно зростають виплати працівникам швидкої допомоги.

На засіданні уряду ухвалено рішення, яким додатково спрямовано 300 мільйонів гривень на оснащення центрів неонатального скринінгу. Ці дослідження дають змогу вчасно виявляти в новонароджених дітей спадкові або вроджені хвороби. Ідеться про понад 20 різних орфанних захворювань.

Оптимістичні очікування в економіці

Денис Шмигаль повідомив, що за другий квартал цього року внутрішній валовий продукт країни зріс на 5,4%. «Оптимістичні настрої бізнесу, зростання інвестицій, стабільний споживчий попит, розвиток сільського господарства та будівництва забезпечать цьогоріч подальше економічне зростання. Також завдяки сприятливій зовнішньоекономічній кон’юнктурі експорт українських товарів зріс на 31% за перше півріччя. Уряд підтримує вітчизняні підприємства, які опановують іноземні ринки. Така підтримка має надалі розширюватися», — переконаний він.

Уряд збільшив статутний капітал «Експортно-кредитного агентства» на 1,8 мільярда гривень. Це збільшення відбудеться за рахунок уже випущених облігацій.

«З 2018 року агентство практично не працювало через брак коштів. Тепер ситуацію змінено. Україна має всі ресурси для масштабної експортної експансії, і ми це демонструємо вже другий рік поспіль», — наголосив Прем’єр.

Він запевнив, що держава й надалі підтримуватиме бізнес через інші програми. Завдяки їм за останній рік понад 60 мільярдів гривень доступних і дешевих кредитів отримали представники малого та середнього бізнесу.

Наступне питання, що стосується взаємодії держави та бізнесу, — створення чесного й конкурентного бізнес-середовища. Адже висока частка тіньової економіки дуже гальмує цей процес. Для переформатування цієї системи уряд створив робочу групу з детінізації економіки. Її очолить перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко. Вона має навести лад у великих тіньових потоках у галузі алкоголю, цигарок, пального та інших висококорумпованих або з високим тіньовим елементом сегментах економіки.

З думкою про людей

Уряд посилив трудове законодавство. Задля захисту прав працівників затверджено законопроєкт, що має ліквідувати деякі прогалини законодавства та вдосконалити механізм обчислення й нарахування мінімальної зарплати на важких і небезпечних роботах. Документ спрямують до Верховної Ради. Зокрема, пропонується визначати на рівні угод і колективних договорів перелік важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці в умовах підвищеного ризику для здоров’я й життя людини, що передбачає оплату в підвищеному розмірі. Запропоновано врегулювати питання щодо складових зарплати, які не враховуються для визначення її мінімального розміру.

«Це дасть змогу зафіксувати мінімальний рівень оплати праці, а не розбавляти його доплатами за ризикові умови праці. Ця норма покликана захистити права працівників, щоб люди отримували те, на що мають право», — прокоментував Денис Шмигаль.

Кабмін схвалив Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. Прем’єр назвав її фундаментальним документом. Передбачено запровадження механізмів для стимулювання економічного розвитку регіону, зокрема залучення інвесторів через створення для них сприятливих умов. Ідеться про розвиток, десятки тисяч робочих місць. Стратегія насамперед сконцентрована на потребах людей і територіальних громад.