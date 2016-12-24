У 2016 році теплопостачальники м. Дніпра знизили споживання електроенергії на 30%, газу — на 12%. Це дало можливість знизити тарифи на опалення в місті майже наполовину. Послуги теплопостачання дніпрянам надають чотири комунальні підприємства. КП «Теплоенерго» (обслуговує 79% містян) виставляє тарифи за листопад на рівні 16 гривень 67 копійок за квадратний метр житла. А КП «Дніпропетровські міські теплові мережі», Коменергосервіс та Теплотранс — від 8 гривень 32 копійок до 26 гривень 63 копійок. У середньому по місту виходить 16 гривень 86 копійок, тоді як чинний тариф Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), сягає 34,39 гривні за квадратний метр.

Допоміг комплексний підхід

Таким чином, дніпряни цього року за тепло сплачуватимуть у середньому майже на 50% менше, ніж затверджено цією комісією. А загальний тариф на тепло в Дніпрі найнижчий серед великих міст України та міст Дніпропетровщини. Зокрема жителі Кривого Рогу за тепло у середньому мають платити до 41 гривні за квадратний метр житла, а харків’яни та кияни — близько 33 гривень. Середня вартість тепла в Одесі — 32,36 гривні, у Львові — 30,03 гривні, в Запоріжжі — 26,33 гривні.

«Розв’язання проблеми сплати драконівських тарифів — основний пріоритет для міської влади. Завдяки системній роботі ми досягли конкретного результату», — заявив Дніпровський міський голова Борис Філатов. Він пояснив, що зменшити витрати на опалення вдалося завдяки комплексному підходу — модернізації тепломереж і котелень. Коштом міського бюджету здійснили комплексне оновлення понад 12 кілометрів теплових мереж, відновили ізоляцію практично на 35 кілометрах трубопроводів тепломереж. У 25 котельнях провели капітальні ремонти, системно оновили майже 2,5 тисячі одиниць електрообладнання.

Також у Дніпрі обладнано лічильниками 95% житлових будинків. За цим показником місто ділить першість зі Львовом. Наступного року міська влада Дніпра обіцяє встановити лічильники у 100% будинків і продовжити роботи з енергозаощадження. Дніпровська міська рада вважає, що НКРЕКП розраховує тарифи у країні з використанням застарілих радянських стандартів. Тому з нового року міська рада Дніпра звертатиметься до Нацкомісії зі своїми викладками і показниками щодо зниження вартості тепла. «З огляду на досягнуті результати наочно продемонструємо, яким чином тариф повинен розраховуватися, виходячи з наших показників. Є великі питання щодо того, як вираховується тариф по країні. Там діють старі стандарти, і якщо використовувати нові прилади обліку та нові технології, як ми показали на практиці, то тариф НКРЕКП виявиться завищеним», — пояснив Борис Філатов.

Незрозумілі суми в платіжках

А тим часом жителям міста надходять платіжки з незрозумілими сумами оплати за тепло. На сторінці Дніпровського міського голови в соціальній мережі містяни закидали його запитаннями стосовно різних цифр, начебто взятих зі стелі. Наводяться приклади, коли навіть в одному будинку у сусідніх під’їздах істотно різниться вартість опалення за аналогічну квадратуру житла. Міський голова і керівники теплопідприємств обіцяють розібратися і зробити перерахунки. «Що стосується отриманих за жовтень—листопад квитанцій, то є відповідне розпорядження міського голови: з 1 жовтня ми максимально допомагаємо людям у здійсненні перерахунків. Де немає лічильників, рахуємо за середнім тарифом. Щодо конкретних будинків, по яких маємо звернення громадян, виходимо, розглядаємо і робимо перерахунок», — сказав директор КП «Теплоенерго» Андрій Клименко. Він також розповів, що підприємству різницю в тарифах компенсують за рахунок міста.

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко зауважив: «Результат модернізації системи опалення, зменшення споживання енергоресурсу — це зниження вартості комунальних послуг для людей. Керівники інших міст мають послуговуватися прикладом Дніпра і за можливості знижувати тарифи. Закликаємо всі міста та райони модернізовувати систему теплопостачання. Цьогоріч Дніпропетровська ОДА перевела на альтернативне паливо 18 котелень лікарень та шкіл». Валентин Резніченко назвав роботу комунальників Дніпра із зменшення тарифів прикладом для інших територій області, взірцем розумного підходу до розв’язання проблеми.

ТИМ ЧАСОМ

А Нацкомісія говорить про втрати

Інна КОСЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

Критика Бориса Філатова на адресу НКРЕКП викликала реакцію самої Нацкомісії, в основі якої — критика роботи уже дніпровських комунальників. Зокрема відділ інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕКП поширив повідомлення, у якому йдеться про величезні тепловтрати у місті.

«Слід зазначити, що анонсоване посадовцями м. Дніпра зменшення платежу за централізоване опалення споживачам без приладів обліку передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 865 «Про особливості нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії в опалювальний сезон 2016/17 року». Аналіз форм звітності, зокрема форми № 2-НКП «Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами за жовтень 2016 року», засвідчив, що у жовтні 2016 року у КП «Дніпропетровські міські теплові мережі» і КП «Теплоенерго» фактичні втрати теплової енергії при її транспортуванні досягли незрозумілих і неприпустимих значень — 55,3% та 52,8% відповідно, при цьому у жовтні 2015 року ці показники були 11,4% і 20,1% при врахованих у тарифах на теплову енергію 11,8% і 10,6% відповідно. Такі показники складно пов’язати зі словами Дніпровського міського голови: «… Істотного зниження тарифу на опалення в місті вдалося досягти завдяки виконанню таких робіт. По-перше, 95% абонентів теплопостачання вже споживають тепло за лічильниками. Перед початком цього опалювального сезону було капітально відремонтовано 12 150 метрів тепломереж, 34 970 метрів ізоляції, 25 котельних, 2412 електронасосів і 120 частотних перетворювачів». Так, показники фактичних втрат теплової енергії скоріше свідчать про те, що «частину обсягу корисного відпуску було віднесено до фактичних втрат теплової енергії при її транспортуванні з метою завищення фактичної собівартості теплової енергії і отримання компенсації так званої різниці в тарифах з державного бюджету», зазначається у повідомленні НКРЕКП.

Отже, кожна сторона — і Нацкомісія, і Дніпровський міський голова — має свої аргументи і висуває свої звинувачення. Суперечку в цьому питанні ми вже бачимо. Та, як кажуть, у суперечці народжується істина. Сподіваємося, це буде не конфліктна ситуація, не з’ясування стосунків на кшталт хто кого більше розкритикує, а справді конструктивний діалог. Діалог, спрямований на розв’язання проблеми, а не на її загострення. Діалог, спрямований насамперед на поліпшення якості послуг для споживачів. Як, зрештою, і має бути.