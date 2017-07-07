Сумщина асоціюється з відомими у країні й за її межами культурно-мистецькими фестивалями «Кролевецькі рушники», «Сурми України», «Козацький родослав» та іншими, які стали складовою сьогодення краю. За кожним із них (а всього протягом останнього року проведено майже 70 тисяч різноманітних заходів) — кропітка наполеглива праця працівників будинків культури, клубних установ, театрів, музеїв, бібліотек тощо. Про зроблене, плани на майбутнє «УК» розповідає начальник управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Олена МЕЛЬНИК.

— Олено Петрівно, виокремте, будь ласка, пріоритети, які нині в основі роботи управління.

— Їх кілька, але всі об’єднані тим, що слобожанський край має хороші культурно-мистецькі традиції, які неухильно примножуємо й урізноманітнюємо. Якщо докладніше, то це передовсім зміцнення матеріально-технічної бази сільських клубних закладів, що потребують особливої уваги і становлять основу дозвіллєвої роботи в сільських населених пунктах.

Звісно, координуємо роботу й інших об’єктів і підрозділів, бо культурно-мистецький масив має бути цілісним і комплексним.

Ідеться про бібліотеки, музеї, театри, навчальні заклади, туристську складову тощо.

— Наскільки фінансують культуру, адже від коштів залежить якщо не все, то багато?

— На щастя, в області склалася добра традиція підтримувати культуру нарівні з іншими галузями. Позаторік одержали 263,5 мільйона гривень, торік — на 25,2 більше. І нинішній 2017-й не виняток: галузь фінансують відповідно до бюджетних показників, а остаточна сума стане відомою на початку 2018-го. Завдяки цьому зростає рівень бюджетного забезпечення в розрахунку на жителя. У середньому в області він становить 271 гривню, в Роменському та Недригайлівському районах відповідно 439 та 343, а в Березівській ОТГ Глухівського району — 385.

Активізується такий вид роботи, як надання платних послуг. Торік залучили 11,5 мільйона гривень, які використали на розвиток галузі, поліпшення матеріально-технічної бази. До слова, вдалося полагодити роботу 487 закладів, з яких 389 у сільській місцевості, на загальну суму майже 42 мільйони гривень. По-новому засяяли після ремонтів будинки культури і клуби в Соснівці, Полошках Глухівського району, Пологах Охтирського, Степанівці, Верхній Сироватці, Юнаківці Сумського, Московському Липоводолинського, Конотопський районний будинок культури.

За кошти державного фонду регіонального розвитку відремонтували Березівський центр культури і дозвілля. Саме у Глухівському районі створено першу на Сумщині ОТГ. Нарешті вдалося зняти визначення аварійного з Уралівського БК віддаленого Середино-Будського району, на його ремонт витрачено майже 400 тисяч гривень із фонду регіонального розвитку. Упевнена, що такий підхід позитивно позначається на кадровому забезпеченні: нині в галузі 4879 працівників, що на 14 більше порівняно з минулим роком.

— Ви згадали про Березівську ОТГ. Наскільки змінюються методи і форми роботи в умовах реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади?

— Новий час ставить нові виклики, і на них слід реагувати професійно та оперативно. Це стосується і згаданого процесу, який незворотний і потребує особливої ретельності. Нині робимо головний акцент на збереженні й розвитку сільських клубних закладів в умовах створення ОТГ, яких на Сумщині вже понад 20.

На щастя, є позитивні приклади вдумливого підходу до розв’язання культурно-мистецьких проблем саме в нових адміністративно-територіальних формуваннях. Приміром у Березівській Глухівського та Миколаївській ОТГ Білопільського районів, на чолі яких відповідно Надія Артеменко та Іван Ігнатьєв. Тут не тільки зберігають наявну базу, а й усіляко її зміцнюють. У Березівській ОТГ відремонтували сім клубних закладів на загальну суму 2 мільйони гривень, придбали сценічних костюмів, апаратури тощо на 123 тисячі, надали платних послуг населенню майже на 15 тисяч гривень. Це свідчить про високий потенціал ОТГ, їхню спроможність кардинально змінити ситуацію на краще зокрема щодо активізації культурно-мистецького життя.

— Відомо, що професійні й самодіяльні майстри сцени не замикаються в області, а демонструють своє мистецтво за її межами.

— Справді, були яскраві виступи наших представників у Польщі, Києві, Львові, Харкові, Івано-Франківську тощо. Підтвердив репутацію талановитого і різнобічно обдарованого колектив Малосамбірського сільського БК Конотопського району, який за торішніми підсумками всеукраїнського проекту Міністерства культури посів третє місце серед клубних закладів країни. Окрема сторінка — участь виконавців і колективів у концертних програмах на території Донецької та Луганської областей, де сумчан щиро і тепло приймали учасники АТО.

У межах загальноукраїнського проекту культурної інтеграції «Український Донбас» аматорський ансамбль народних інструментів «Веселі музики» Миколаївського селищного БК Білопільського району брав участь у патріотичному святі сімейної творчості в селищі Святогорівка Донецької області, артисти Сумської обласної філармонії побували у Старобільську та Лисичанську, де зустрілися з бійцями 27-го артилерійського полку, а народний вокальний чоловічий колектив «Посульські козаки» з Пустовійтівки Роменського району організував концерти у трьох підрозділах 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади, що дислокується в зоні проведення АТО.

Перелік таких зустрічей можна продовжувати.

Зазвичай перед тим, як вирушати на схід, проводимо акції зі збирання коштів для бійців. Тож на Донбас приїжджаємо з подарунками від сумчан.

— Що в найближчих планах управління?

— Щойно завершили підготовку до відзначення 358-ї річниці перемоги українського війська під проводом Івана Виговського під Конотопом над російською армією. У суботу, 8 липня, до села Шаповалівка традиційно завітають тисячі гостей, які віддадуть шану великим попередникам.

— Судячи з результатів, перше півріччя культурно-мистецька Сумщина завершила на високій творчій ноті. Та й початок 2017-го став знаковим: указом Президента України вам присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України».

— Ця відзнака задала тон не тільки моїй роботі, а всього численного колективу працівників галузі нашого краю. Адже в цьому званні часточка внеску кожного, хто продовжує літопис культурно-мистецької Сумщини, який, упевнена, матиме багато нових цікавих сторінок, потрібних Україні.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Олена МЕЛЬНИК. Народилася в селі Привілля на Сумщині. Має дві вищі освіти. З 2010-го — начальник управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації. Заслужений працівник культури.