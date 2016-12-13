Однією з найважливіших цінностей країни є життя людей. А їх повноцінне буття багато в чому залежить і від належного забезпечення громадян, зокрема якісними лікарськими засобами.

Сьогодні населення України, як і в більшості країн світу, старіє, тому частіше хворіє і потребує відповідного лікування. Ми є свідками того, що з року в рік зростає кількість потенційних покупців медичних препаратів, ціни на які регулюються державою.

Реалізацію ж державної політики у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів покладено на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужбу). Серед її основних завдань є ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту ліків, оптової та роздрібної торгівлі препаратами тощо. Також Держлікслужбою здійснюється ліцензування та сертифікація лікарських засобів, що потрібні для гарантування безпеки і збереження здоров'я громадян.

Так, наприкінці листопада поточного року Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», що визначає єдині вимоги до суб’єктів ринку лікарських засобів та створює умови для забезпечення захисту законних інтересів громадян щодо отримання ними лікарських засобів належної якості.

Тож лікарські засоби, перш ніж потраплять у аптекарські мережі та лікарні України, мають проходити жорсткий триразовий контроль: при виробництві, при ввезенні та при ліцензуванні. Такі умови мають впливати на фармацевтичний ринок, на який не повинні бути допущені неякісні, неефективні та небезпечні препарати.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, від початку року на урядову «гарячу лінію» надійшло чимало звернень з питань реєстрації лікарських засобів.

Громадяни зверталися за роз’ясненнями щодо інформації про наявність необхідного їм лікарського засобу в Державному реєстрі лікарських засобів, прохали посприяти у включенні певних ліків (передусім іноземного виробництва) до вказаного Реєстру, а також скаржилися (за наявності хронічних захворювань) на неможливість отримати ліки безоплатно або за пільговими рецептами через недостатнє бюджетне фінансування.

Так, заявник із Чернівецької області, інвалід ІІ групи, хворий на інсулінозалежний цукровий діабет, поскаржився на урядову «гарячу лінію» з приводу відсутності життєво важливого препарату інсуліну імпортного виробництва, який йому необхідний через алергічну реакцію на інші види інсуліну. Хворий повідомив, що уже протягом декількох тижнів він не має потрібного інсуліну, який повинен вводити щодня. Чоловік звертався також у поліклініку за місцем проживання, де йому відповіли, що препарат знаходиться на перереєстрації. Інвалід просив терміново вжити заходів щодо безкоштовного забезпечення його необхідним інсуліном. Після дзвінка на урядову «гарячу лінію» виконавчим комітетом Чернівецької міської ради громадянина повідомили, що потрібний інсулін надійшов у аптечну мережу міста. Окрім того, хронічно хворого безоплатно забезпечили цукрознижуючими таблетованими препаратами у повному обсязі за рахунок державного і місцевих бюджетів.

Житель із м. Київ звернувся на урядову «гарячу лінію» щодо надання Міністерством охорони здоров’я України дозволу на ввезення в країну не зареєстрованих у державі лікарських засобів, що є життєво необхідними для лікування після трансплантації внутрішніх органів людини. Громадянин прохав посприяти у цьому. Після дзвінка на урядову «гарячу лінію» заступником Міністра охорони здоров’я України були надана покрокова інструкція щодо порядку ввезення в Україну незареєстрованого лікарського засобу з метою індивідуального його використання після трансплантації. Також чоловіка повідомили, що після надання ним повного пакету документів про лікарський засіб до Міністерства охорони здоровֹ’я він зможе ввезти на територію країни незареєстрований препарат.

Громадянин із Хмельницької області зателефонував на урядову «гарячу лінію» з проханням надати йому письмово роз’яснення щодо медичного препарату, що має в аптечній мережі один штрих код, але виробляється різними виробниками в різних країнах і має різний склад. Представником Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України заявникові надані детальні роз’яснення щодо допуску та застосування до реалізації в Україні препаратів після їх державної реєстрації. Стосовно зазначеного препарату, то після його перереєстрації у зв’язку із закінченням терміну дії, були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, зокрема був змінений склад лікарського засобу, найменування та місце знаходження виробника.

За період із 5 по 11 грудня 2016 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 277 918 дзвінків, а також 1182 звернення зареєстровано через Інтернет.

Отримати довідкову інформацію, оперативне роз’яснення на звернення, що належать до компетенції органів виконавчої влади, громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців «гаряча лінія» діє за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Киянам надається прямий міський телефон урядової «гарячої лінії» за номером: 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua