Розвиток національного виробництва — це пріоритетна стратегія уряду. Забезпечення чесних правил на ринку й доступ до дешевих фінансових ресурсів допоможе підприємствам нарощувати потужності й на рівних конкурувати з іноземними компаніями. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відвідавши підприємство з виробництва сучасного й комфортного транспорту — «Чернігівський автозавод» під час робочої поїздки до області.

Підприємство має повний власний технологічний цикл виробництва й випускає автобуси, тролейбуси, вантажні автомобілі й навіть трамваї. Зокрема, завод запровадив випуск нової експериментальної моделі автобуса з дотриманням екологічних норм Євро-6, що отримав європейський сертифікат.

Один із напрямів діяльності «Чернігівського автозаводу» — випуск сучасних тролейбусів із низьким рівнем підлоги та облаштуванням місць для осіб з інвалідністю, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

«Чернігівський автозавод» також здійснює капітально-відновлювальний ремонт трамваїв типу ТАТРА Т3 із встановленням сучасного оснащення, яке дає змогу заощаджувати електроспоживання до 40%. За словами Прем’єр-міністра, це допоможе містам із трамвайним рухом поліпшити й осучаснити парк машин й істотно економити.

Меддопомога висококваліфікована й цілодобова

Ознайомився глава уряду з роботою Чернігівської обласної лікарні, а також відвідав відділення променевої терапії та лінійного прискорювача Чернігівського медичного центру сучасної онкології.

Чернігівську обласну лікарню відповідно до реалізації програми Президента України «EMERGENCY 2020» визначено як опорну лікарню, що надає висококваліфіковану цілодобову допомогу.

«На сьогодні лікарня приймає пацієнтів із важкою формою коронавірусу. Вдячний особисто медичним працівникам за непосильну працю. Найближчим часом буде завершено модернізацію приймального відділення екстреної медичної допомоги, і заклад отримає нове сучасне обладнання», — запевнив лікарів Денис Шмигаль.

З 1 лютого 2021 року в Чернігівській обласній лікарні розпочало роботу новостворене відділення інтенсивної терапії гострих інсультів. Мультидисциплінарна команда лікарні в цілодобовому режимі забезпечує сучасні методики діагностики й лікування гострих інсультів.

Прем’єр також ознайомився з діяльністю Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Це спеціалізований лікувально-діагностичний заклад третинного рівня надання медичної допомоги.

У 2020 році Чернігівський медичний центр сучасної онкології став дійсним членом CEEGOG (Асоціації онкогінекологів Центральної та Східної Європи). Онкоцентр показав найвищі результати виконання складних операцій із лапароскопічним доступом і його відзначено за високий рівень надання хіміотерапевтичного й променевого лікування.

Під час огляду медичного центру Прем’єр-міністру представили проєкт із розвитку трансплантації кісткового мозку.

У вихідні — щеплення позачергово

Після опівдня в приміщенні Чернігівської облдержадміністрації під головуванням Прем’єра відбулося виїзне засідання уряду. Прем’єр зауважив, що це перше виїзне засідання Кабміну під час пандемії і висловив сподівання, що зі зменшенням її впливу виїзні заходи в регіонах за участі урядовців відбуватимуться частіше. Адже вони дають змогу краще побачити реальний стан речей та почути потреби людей.

«Нині всі області України вийшли з «червоних» карантинних зон, частина перейшла до «помаранчевих», але більшість — до «жовтих». А це означає, що адаптивний карантин і злагоджена робота уряду і влади на місцях дають свої позитивні результати», — наголосив Прем’єр.

Паралельно триває кампанія з вакцинації і 11 травня на нараді з Президентом було підтримано ініціативу стосовно того, що у вихідні відбуватиметься позачергова вакцинація тих українців, які записалися на щеплення через портал або застосунок «Дія». «Нині вакцинують близько 80 тисяч українців на день, а загалом потужність кабінетів щеплення в країні може довести їхню кількість до 400 тисяч», — переконаний Денис Шмигаль.

Він також зауважив, що 11 травня Світовий Банк надав Україні 90 мільйонів доларів, які, зокрема, буде спрямовано на кампанію з вакцинації. Загалом вже є домовленість на понад 40 мільйонів доз вакцин на 2021 рік. І починається діалог про контрактування вакцин на рік наступний.

Також триває виплата допомоги фізичним особам-підприємцям із карантинних зон. Станом на 11 травня профінансовано 800 мільйонів гривень на такі виплати для застрахованих осіб.

Окремо встановлено порядок використання коштів на створення сучасної лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами на базі Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Це дасть змогу розробляти достатню кількість діагностикумів, генного інструментарію і прототипів вакцин, а також контролювати їхню якість. Видатки на створення лабораторії обсягом 58,6 мільйона гривень враховано в Державному бюджеті на 2021 рік.

Майнові комплекси — у власність громад

Прем’єр також зазначив, що реформа децентралізації дає свої плоди. Усе більше громад стають самодостатніми й поліпшують рівень життя людей. І це відбувається в тісній взаємодії та співпраці з урядом.

Своєю чергою, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко уточнив, що уряд передав 12 майнових комплексів, що перебували у сфері управління Чернігівської обласної державної адміністрації, у власність територіальних громад Чернігівської області.

«Ці будівлі було зведено в межах реформи сільської медицини як амбулаторії та розміщено переважно в найбільших населених пунктах територіальних громад. Передача цього майна у власність територіальних громад спрятиме створенню сучасних закладів охорони здоров’я і надаванню своєчасних і кваліфікованих медичних послуг населенню», — пояснив урядовець.

Крім медичних закладів, у Чернігівській області також буде створено дитячий оздоровчий табір. Так, нерухоме майно колишнього дитячого санаторію в смт Сосниця Чернігівської області рішенням суду повернуто в державну власність. Тепер це майно передано у власність Сосницької селищної територіальної громади для створення дитячого табору для оздоровлення й відпочинку дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких брали участь в АТО/ООС.

Денис Шмигаль також нагадав, що торік було затверджено Державну стратегію регіонального розвитку до 2027 року. А отже, уряд затвердив план заходів на два роки, який фіксує чіткі завдання з реалізації цієї стратегії. «План включає понад 200 заходів у різних напрямах. Йдеться, наприклад, про такі важливі ініціативи, як удосконалення правових умов розвитку сільського туризму, розроблення онлайн-платформи моніторингу та оцінки розвитку регіонів і громад, зростання доступності медичної допомоги із застосуванням телемедецини тощо», — зазначив очільник уряду.

А щодо фінансово-економічних ініціатив, то уряд затвердив законопроєкт, який вносить зміни до Податкового кодексу України. «Ми усуваємо прогалини в Податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. Останніми роками було створено багато різних схем, які цей законопроєкт нарешті ліквідовує», — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що законопроєкт не підвищує загальнодержавні податки для людей чи бізнесу, тобто зміни не торкнуться фізичних осіб-підприємців або малого та середнього бізнесу загалом.

Очільник уряду також відзначив чотири головні блоки, які містить урядовий законопроєкт. Зокрема, ставки окремих податків буде приведено у відповідність до фактичного рівня макропоказників. За його словами, це стосується плати за використання води та лісів або, наприклад, екологічного податку.

«Другий блок — це рентні платежі з видобування корисних копалин. Видобуток з українських надр має бути справедливо оподаткованим. Так само підвищимо й ефективність зборів акцизного податку. Третій — це подальша протидія скруткам і боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції. І четвертий блок — це питання, які стосуються адміністрування податкового боргу», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як підкреслив Денис Шмигаль, податкові зміни, які пропонує уряд, мають сприяти справедливій конкуренції між бізнесом, а також дадуть змогу збільшити щорічні надходження до державного бюджету до 60 мільярдів гривень.

Створено Бюро економічної безпеки

Уряд також ухвалив постанову, згідно з якою створюється Бюро економічної безпеки. Воно отримало статус центрального органу виконавчої влади і на нього покладають завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. «Це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу, це один з останніх кроків на шляху з ліквідації податкової міліції, а також завершення часів силового тиску на бізнес, це остаточний кінець для «масок-шоу» й новий аналітичний підхід до розслідувань фінансово-економічних злочинів», — наголосив Прем’єр.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою перерозподілив бюджет держпідтримки агросектору в 2021 році і збільшив розмір державної допомоги галузі тваринництва й переробки агропродукції. Зокрема, держава компенсуватиме аграріям до 80% вартості сільськогосподарських тварин.

А під час брифінгу за підсумками робочої поїздки Прем’єр-міністр зокрема поінформував, що Державна компанія «Укрпошта» й далі доставлятиме пенсію в ті місцевості країни, де з об’єктивних причин не можна перевести пенсіонерів для отримання виплат через банківські картки.

Укрпошта закупила і завершує цього року організацію так званих мобільних відділень — понад 500 автомобілів, які підвозять документи, поштові відправлення та гроші. Друге — продовження стратегії, вже розпочатої в державі, — пенсія на картки. Етапність така: великі міста, міста з населенням 100 тисяч осіб і більше. У тих містах, де густота не дозволяє мати банківське відділення або банкомат, там пенсію доставлятимуть поштою, як було раніше», — сказав він.

Обговорено також питання розвитку підприємств Чернігівщини, медичних закладів області, дистанційної освіти тощо.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»