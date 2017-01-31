У зверненнях на урядову «гарячу лінію» люди скаржаться на нестачу необхідних їм препаратів

Захворівши, усі топчуть доріжку до аптек. Безумовно, швидкість одужання хворого й лікування залежать не лише від лікарів, а й від якості медичних препаратів.

Для забезпечення прозорості та об’єктивності закупівлі ліків й унеможливлення тіньових схем з ініціативи уряду було прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі». Відповідно до закону, завдання організації й проведення закупівлі лікарських засобів і медичних виробів, інші послуги, пов’язані із закупівлею, було покладено на міжнародні спеціалізовані організації. Також Кабмін прийняв постанову від 7.10.2015 р. № 804 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну».

На жаль, в Україні ситуація з ліками, особливо з тими, які має надавати держава на пільговій основі, традиційно далека від ідеалу. Істотні проблеми — нестача або повна відсутність необхідних медикаментів, високі й неконтрольовані ціни на них, складні процедури отримання рецептів тощо.

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, в 2016-му та з початку 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 700 звернень з питань діяльності аптечних закладів. Здебільшого було зареєстровано скарги від жителів Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської та Запорізької областей.

Люди скаржилися на нестачу необхідних їм ліків в аптечних закладах, некоректну поведінку фармацевтів, недостатню кількість аптек, продаж ліків неналежної якості тощо. Також просили підказати, де можна придбати необхідні лікарські засоби.

Заявник з Новоархангельського району Кіровоградщини, зателефонувавши на урядову «гарячу лінію», поскаржився, що протягом трьох тижнів у своєму населеному пункті не міг придбати карбамазепін для лікування епілепсії. А препарат потрібно вживати тричі на день. Скаргу розглянули у Новоархангельській РДА Кіровоградської області. У підсумку препарат завезено до аптеки у достатній кількості.

Пенсіонер з Одеси звернувся на урядову «гарячу лінію» з проханням забезпечити аптечні заклади міста Одеси препаратами діабетон і сіофор. Повідомив, що він інсулінозалежний, вживає ці препарати за призначенням лікаря. Після розгляду звернення департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради заявникові повідомили, що його забезпечать цукрознижувальними препаратами протягом трьох робочих днів.

Киянин повідомив на урядову «гарячу лінію», що хоче ввезти на територію України незареєстровані лікарські засоби програф та палганцикловир (або вальчит). Чоловік зазначив, що його батькові провели пересадку органів, після якої він потребує цих ліків, і просив надати дозвіл для їх ввезення. Звернення розглянули у Міністерстві охорони здоров’я. Чоловіку відповіли, що провезти на територію України незареєстровані ліки можливо за умови подання у МОЗ повного пакета документів, а саме листа з інформацією про препарат та мету його ввезення в країну, довідки від лікаря із зазначенням діагнозу та рецепта на препарат, оформленого згідно з правилами, затвердженими МОЗ та зареєстрованими у Мін’юсті, з печаткою закладу охорони здоров’я, підписом та особистою печаткою лікаря.

За період з 23 січня 2017 року до 29 січня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 100 тисяч 506 дзвінків, а також 887 звернень зареєстровано через інтернет.

Нині громадяни також можуть отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за скороченим номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Нині громадяни також можуть отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за скороченим номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).

Для підприємців «гаряча лінія» діє за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua