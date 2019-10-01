Кабінет Міністрів схвалив Програму діяльності уряду. На брифінгу з цієї нагоди Прем’єр Олексій Гончарук спочатку зупинився на законопроєктах, які днями схвалив Кабмін. Схвалено пакет проєктів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Прем’єр зазначив, що схвалений урядом законопроєкт запровадить заборону на експорт необробленого бурштину і передбачає серйозну кримінальну відповідальність за його нелегальне вивезення.

Спростяться процедури отримання офіційних документів для вже пошкодженої землі. За словами Олексія Гончарука, надання можливості легально видобувати бурштин на пошкоджених ділянках, де нелегально було видобуто лише 20% каменю, дасть змогу після видобутку всіх ресурсів проводити рекультивацію, тобто відновлювати родючий шар.

Гральні автомати приберуть з вулиць

Схвалено проєкт закону щодо легалізації грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри проводитимуть виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Олексій Гончарук наголосив, що Кабінет Міністрів ставить перед собою мету ліквідувати таке явище, як незаконні зали з ігровими автоматами. «Ми хочемо, щоб їх яскраві вивіски зникли з вулиць. Адже є таке явище, як ігроманія. Залежна людина може там витратити всі гроші. А потім — депресія і навіть до суїциду може дійти. Ми хочемо вберегти від цього українців», — сказав він.

Ігрові зали, які перебувають, по суті, в тіні, негативно впливають на ринок оренди нерухомості й перешкоджають розвитку інших видів бізнесу в Україні, які працюють легально. Загалом Кабінет Міністрів розраховує отримати до державного бюджету 2—3,5 мільярда гривень від легалізації грального бізнесу.

Уряд схвалив проєкт закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проєктами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності.

Також уряд розпочав роботу над здешевленням кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення. Прем’єр зауважив, що цей документ слугує першим кроком для того, щоб наступного року в разі проведення земельної реформи Кабмін встиг створити необхідні інструменти для компенсації аграріям частини кредитів або інакше сприяв здешевленню ресурсів для тих, хто хоче долучитися до ринку землі.

Щодо Програми діяльності уряду Прем’єр-міністр зауважив: «Це великий документ, який описує людиноцентричні цілі, які ми ставитимемо перед собою у наступні п’ять років, і має конкретні завдання й виміри ефективності».

У цій програмі зазначено, що Україна для досягнення мети зростання валового внутрішнього продукту на 40% у найближчі п’ять років повинна залучити 50 мільярдів доларів інвестицій. «Це не космічна цифра, вона велика, але цілком реальна», — зауважив Прем’єр, додавши, що Кабмін має на меті створити мільйон робочих місць.

Прожитковий мінімум, який нині задекларовано в офіційних документах, швидше формальний, і на нього прожити важко. За підрахунками уряду, необхідна сума — 4000 гривень і навіть вища.

«Щоб забезпечити кожну людину в Україні таким прожитковим мінімумом, економіка має зрости щонайменше на 33%. Щоб кожна людина, котра потребує такої допомоги від держави, отримала достатньо грошей і могла стати над межею бідності», — сказав Прем’єр.

Він зазначив, що Україні необхідно розвивати річкові перевезення зерна як найдешевші, що дадуть змогу запобігти зносу й аварійним ризикам на дорогах. «Ми маємо почати активно використовувати річку Дніпро для перевезень принаймні товарів, вантажів і пасажирів. Для цього необхідні інвестиції в річкову інфраструктуру», — підкреслив Прем’єр. І додав, що Кабмін уже подав до парламенту відповідні законопроєкти.

Він поінформував, що цього тижня Програму діяльності уряду презентують у парламенті: «Ми зробимо з Програми діяльності уряду окрему комунікацію та презентацію. І сподіваємося, що Верховна Рада її підтримає».

Співпраця з МВФ триватиме

Прем’єр-міністр планує, що нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом ухвалять у грудні цього року. «Колеги з авторитетної світової організації приїхали в Україну для початку з нами переговорів про нову програму на три роки. Це початок переговорів, які триватимуть щонайменше ще кілька місяців, до того моменту, як у грудні, як ми плануємо, буде підписано нову програму», — сказав він.

До моменту підписання нової програми буде кілька етапів переговорів. Через кілька тижнів ключові міністри уряду України відвідають офіс МВФ у США, де, як очікують, буде досягнуто попередніх домовленостей про склад і структуру нової програми.

До зими готові

Олексій Гончарук повідомив, що Україна готова до нормального проходження опалювального сезону. «У нас своєчасно було накопичено необхідні резерви газу у сховищах, і це нам дає змогу спокійно дивитися на зиму. Підстав вважати, що в нас узимку будуть якісь кризи, у мене на сьогодні немає», — наголосив очільник Кабміну.

Уряд усвідомлює обсяг накопичених проблем у секторі теплоенергетики й планує найближчим часом взятися до їх розв’язання. «Великий відсоток зносу, інфраструктура втрачає величезну кількість тепла. В окремих містах втрати перевищують 40%. З цим необхідно теж боротися», — сказав він і додав, що є питання до неефективного управління об’єктами енергетики та корупції в галузі.

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«Урядового кур’єра»