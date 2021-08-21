24 серпня наша країна відзначатиме День Незалежності.

30 років незалежності України — це знакова подія для молодої країни з багатовіковою історією. Покоління наших сучасників відстоює суверенітет і територіальну цілісність Української держави від зазіхань північного сусіда.

За словами Міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, вже зараз у сучасній українській історії ми маємо майже 500 тис. захисників, які стали на захист держави в період російської збройної агресії. Очільниця Міністерства сподівається, що на Конституційному рівні будуть закріплені гарантії соціального захисту ветеранів, членів родин загиблих, зниклих безвісти під час участі у бойових діях на захист України, героїв Небесної сотні та їх родин.

Віддаючи велику шану та повагу захисникам України у передсвяткові та святкові дні, у звичайному житті ми маємо не забувати про тих, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі миру і незалежності нашої держави.

Як забезпечуються пільги, права та соціальні гарантії захисників України? В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення громадян, у яких порушуються питання соціального захисту учасників Антитерористичної операції/Операції Об’єднаних сил.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в Урядовому контактному центрі, упродовж січня–липня 2021 року на урядову «гарячу лінію» та через Інтернет надійшло майже 3 400 таких звернень.

Так, військові, які проходили службу у зоні проведення АТО/ООС, зверталися за сприянням в отриманні статусу учасника бойових дій та відповідного посвідчення; забезпеченні житлом; призначенні та виплаті пільг на оплату житлово-комунальних послуг; прискоренні виплати їм разової грошової допомоги до 5 травня, передбаченої законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; забезпеченні їх дітей безоплатним харчуванням у дитячих садках та школах.

Крім того, заявники оскаржували відмови їм у проїзді у міському та міжміському громадському транспорті на пільговій основі. Зокрема, у березні цього року надійшли звернення учасників бойових дій АТО/ООС з міст Львова та Рівного щодо сприяння у поверненні їм права на пільговий проїзд у міському громадському транспорті цих міст, скасованого рішеннями органів місцевого самоврядування.

Актуальними для учасників АТО/ООС, які перебувають на обліку у центрах зайнятості, є питання щодо призначення, перерахунку та прискорення виплати допомоги по безробіттю.

Пенсіонери з числа учасників АТО/ООС зверталися стосовно зарахування до страхового стажу при призначенні та нарахуванні пенсії періоду проходження військової служби у зоні АТО/ООС.

Також вони очікують на вирішення питання виплати після 1 липня 2021 року доплати до пенсії в сумі 2000 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 713.

Найчастіше стосовно соціального захисту учасників АТО/ООС зверталися заявники з Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Львівської областей та м. Києва.

Ось деякі приклади звернень.

Заявник, мешкає у Збаразькому районі Тернопільської області, зателефонував на урядову «гарячу лінію» 6 липня цього року. Повідомив, що упродовж 5 років брав безпосередню участь в антитерористичній операції, має захворювання, одержане під час захисту Батьківщини. Після операційного втручання на легенях у нього періодичні сильні болі в спині. З цього приводу 5 липня викликав швидку медичну допомогу, звертався до сімейного лікаря. У підсумку йому порекомендували звертатися до шпиталю у м. Харків, де робили операцію.

Учасник бойових дій просив сприяння у направленні його до Тернопільської обласної лікарні для проведення безкоштовного обстеження та подальшого лікування, за потребою.

У Тернопільській обласній державній адміністрації поінформували, що лікарем загальної практики — сімейної медицини заявника було скеровано в обласну консультативну поліклініку комунального некомерційного підприємства «Тернопільська університетська лікарня» з метою огляду та вирішення подальшої тактики лікування, в тому числі стаціонарного

Фахівець урядової «гарячої лінії» зателефонував учаснику бойових дій, щоб з’ясувати, як вирішилося питання. Заявник повідомив, що після звернення на урядову «гарячу лінію» його було госпіталізовано до Тернопільської обласної лікарні, проведено оперативне втручання. Лікарська допомога надається безкоштовно. Він зареєстрував подяку працівникам урядової «гарячої лінії» за турботу та увагу.

Житель м. Дніпро — учасник АТО, 30 липня звернувся на урядову «гарячу лінію» з питання отримання матеріальної допомоги на лікування. У березні 2021 року подавав до Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації заяву з пакетом документів на отримання матеріальної допомоги щодо проведення оперативного втручання у лікарні м. Дніпро. Заявник просив посприяти у пришвидшенні надання матеріальної допомоги.

У Департаменті соціальної політики Дніпропетровської ОДА відповіли, що умови призначення та надання адресної матеріальної допомоги визначені Положенням про призначення та надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженим рішенням міської ради від 24.10.2018 року.

Згідно з розпорядженням міського голови від 06.07.2021 року «Про надання матеріальної допомоги» заявнику надано матеріальну допомогу.

Учасник АТО з 2014 по 2015 рік, мешкає у Лановецькому районі Тернопільської області, подавав неодноразово документи в Управління Пенсійного фонду України в Лановецькому районі для призначення пенсії. За результатами отримав відмову у зв’язку з відсутністю підтвердження, що він є учасником бойових дій, хоча заявник стверджує, що подавав посвідчення учасника бойових дій та витяги з документів від Міноборони.

Заявник просив допомогти з’ясувати, на якій підставі йому було відмовлено та яких документів не вистачає.

У відповіді Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області зазначається, що з 23 січня 2021 року заявнику призначено пенсію за віком як учаснику бойових дій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Львів’янин, учасник бойових дій, 1989 року народження, 24 липня звернувся на урядову «гарячу лінію» стосовно допомоги в отриманні щорічної разової виплати до 5 травня 2021 року. В УПСЗН Франківського району м. Львова питання досі не вирішено.

У Національній соціальній сервісній службі України 5 серпня повідомили, що за інформацією Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, Галицько-Франківським районним військовим комісаріатом заявника було включено до переліку осіб, які мають право на отримання грошової допомоги. Виплата буде здійснена після надходження додаткового фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» (далі — бюджетна програма КПКВК 2501150).

Враховуючи наведене, Нацсоцслужба направила лист до Мінсоцполітики як головного розпорядника коштів за бюджетною програмою КПКВК 2501150, стосовно фінансування регіональних органів соціального захисту населення, для подальшого розподілу коштів між органами соціального захисту населення.

Заявниця з Дніпровського району Дніпропетровської області повідомила, що її син, 1993 року народження, є учасником АТО. Друга дитина (2018 року народження) відвідує ДНЗ у селі, де вона проживає. Жінка сплачує 50 % від вартості харчування дитини у ДНЗ на місяць. Водночас дізналася зі ЗМІ, що сім’ям учасників АТО не повинна нараховуватися оплата за відвідування дитиною ДНЗ.

Чи має вона сплачувати кошти за відвідування дитиною дитячого садка?

У Сурсько-Литовській сільській раді Дніпровського району Дніпропетровської області повідомили, що згідно з рішенням сесії від 23.12.2020 року «Про затвердження списку на безкоштовне харчування дітей учасників АТО/ ООС, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах», з січня 2021 року такі діти будуть харчуватися безкоштовно.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall (https://video.ukc.gov.ua/webrtc/index.html);

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua