Зазвичай споживачі та постачальники комунальних послуг перебувають у стані перманентного конфлікту. Звинувачують один одного у безвідповідальності й нарікають на нестачу грошей, які потрібні одним для оплати послуг, іншим — на ремонт. Актуальним питанням у сфері ЖКГ залишається якість послуг.
Фахівці вбачають вихід у створенні ефективного механізму громадського контролю за цією самою якістю житлово-комунальних послуг. У ньому мають бути зацікавлені не лише громадяни, а й самі комунальні підприємства. Цей контроль має будуватися на принципах створення партнерських відносин між споживачами і надавачами послуг. На думку експертів, поліпшити ситуацію неможливо без усебічного залучення громадян і громадських об’єднань до планування робіт, контролю за наданням житлово-комунальних послуг, заходів щодо запобігання зловживанням у цій сфері. Першим кроком на шляху запровадження механізму такого громадського контролю мало б стати опитування споживачів та виявлення критеріїв якості послуг.
Як повідомили в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру (Центр), на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 100 тисяч звернень щодо нагальних проблем ЖКГ. Найактуальнішою впродовж року для громадян була проблема якості послуг, їх брак або неналежний рівень. Найпроблемнішим, зокрема в опалювальний період, виявилося підключення до мереж централізованого опалення об’єктів інфраструктури та забезпечення населення належними послугами з централізованого водо- та електропостачання.
Так, заявник із Кропивницького зателефонував на урядову «гарячу лінію» з приводу перебоїв із подачею тепла в багатоповерхівці. Він був у розпачі, бо протягом кількох днів не міг розв’язати проблему з опаленням на місцевому рівні. Через брак тепла у квартирі його дружина й 11-місячна дитина захворіли. Чоловік просив забезпечити опалення та покарати винних за бездіяльність. Після дзвінка на урядову «гарячу лінію» головне управління ЖКГ Кропивницької міської ради повідомило заявника, що проблему спричинили роботи в системі будинкових мереж та магістральних трас опалення, але нині подачу тепла відновлено у повному обсязі.
Багатодітна мати з Рівненщини звернулася на урядову «гарячу лінію» з приводу підключення електропостачання до житлового будинку, в якому живе сім’я. Заявниця зверталася до відповідної служби за місцем проживання, там пообіцяли розв’язати проблему, але обіцянку так і не виконали. Жінка просила якнайшвидше підключити електрику до будинку. Невдовзі ПАТ «Рівнеобленерго» проблему усунуло.
За період із 19 по 25 грудня 2016 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 333 725 дзвінків, а також 1026 звернень зареєстровано через інтернет.
Отримати довідкову інформацію, оперативне роз’яснення на звернення, що належать до компетенції органів виконавчої влади, громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone Україна, Lifecell).
Для підприємців «гаряча лінія» діє за номером: 0-800-503-045.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.
Киянам надається прямий міський телефон урядової «гарячої лінії» за номером: 284-19-15.
Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua