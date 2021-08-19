Широку практику лікування водою хочуть повернути організатори Міжнародного семінару «Водолікування в системі природних засобів оздоровлення», який відбувся напередодні Дня Незалежності в Бучі на базі Українського гуманітарного інституту (УГІ).

Знаково, що семінар зібрався до 160-річного ювілею від дня народження лікаря-цілителя Вітольда Болеславовича Камінського, котрий ефективно практикував водолікування саме в Бучі у важкі роки революцій, війни, катаклізмів початку ХХ ст.

– Моя бабуся розповідала, як по Бучі від залізничної станції йшли буквально натовпи людей, і всі знали, що вони прямують «до Камінського», – згадував один із учасників семінару, бучанець Дмитро Гапченко.

Нагадати і популяризувати несправедливо призабуте ім’я Вітольда Камінського в Бучі, де він працював та зцілював людей, – це ще одне завдання, яке поставили перед собою організатори зібрання. Семінар зініціювали активісти Громадської організації «Спілка поляків міста Бучі», місцеві краєзнавці, нащадки родини Камінських.

Науковець Лариса Георгінова разом зі студентами Українського Гуманітарного інституту кілька років тому вже зверталася до постаті та методики Вітольда Камінського. Підсумком такої наукової та дослідницької роботи була конференція в УГІ. І ось тепер їх справа отримала логічне продовження.

Саме напередодні семінару у видавництві «Міленіум +» (у Гостомелі) вийшла друком книга «Вітольд Камінський: той, хто залишив море й обрав кохання». Співавтори: Олена Плаксіна, Лариса Георгінова, Тетяна Пельчарська, Анна Самборська.

У книзі зібрані документальні матеріали про життя та діяльність Вітольда Камінського. За допомогою нащадків лікаря та завдяки копіткій архівній роботі дослідників простежується історія роду Камінських, в якому багато знаменитих особистостей, талантів.

Крім того, згадуються ті, хто продовжує, популяризує водолікування і застосовує вчення Камінського. Є також конкретні поради для тих, хто хоче скористатися цим методом. Наводяться приклади конкретних людей, які тривалий час практикують водолікування.

Книга фактично створена ентузіастами на волонтерських засадах. Долучилися члени родини Камінського, які живуть як в Україні, в Польщі та США, Спілка поляків Бучі. Кошти на друк автори збирали на благодійницьких засадах. Частину витрат на книгу та організацію семінару взяла на себе Бучанська міська рада.

Поки що на зібрані кошти вдалося видати лише кількадесят примірників цінної книги. Усі, хто бажає її придбати, можуть надіслати свою заявку на отримання книги – передоплата допоможе видрукувати додатковий тираж. Таке видання буде надзвичайно актуальним і до святкування 120-річного Дня народження міста Бучі.

Організатори семінару були приємно подивовані тим, що на семінар прийшло набагато більше учасників, аніж навіть було заявлено наперед. Люди уважно слухали виступи, брали участь у практичних заняттях, обговореннях, довго не хотіли розходитись.

Своїми порадами та рекомендаціями поділилися: фахівець із водолікування Богдана Пасечник, Головний фізіотерапевт Департаменту охорони здоров’я м. Києва, віце-президент Академії реабілітації та здоров’я людини Сергій Бучинський, виконавча директорка Клініки «Ангелія» Олена Владовська, психолог Лариса Хранюк.

З інформацією про освітню програму зі спеціальності «Реабілітація та масаж» в Українському гуманітарному інституті виступила керівник програми, к.т.н. Валентина Куриляк.

Учасники міжнародного семінару отримали спеціальні сертифікати, які вручили Голова Спілки поляків міста Бучі Вікторія Яцура і правнучка Вітольда Камінського Анна Самборська.

Анна Самборська особливо була зворушена і розчулена такою увагою до особистості лікаря Камінського. Жінка спеціально прилетіла до України зі Сполучених Штатів. Її не зупинило навіть те, що за кілька днів до подорожі зламала ногу (мусила добиратися у спеціальних обладунках і з милицею).

Анна Самборська також взяла участь у презентації книги «Вітольд Камінський: той, хто залишив море й обрав кохання» у бучанському коворкінгу Portal Освіта і Бізнес.

І ще одна тепла подія трапилася під час цього неординарного семінару. Буквально перед початком до краєзнавиці та співавторки книги Олени Плаксіної підійшла місцева мешканка Тетяна Соколовська і передала прижиттєве перше видання головної праці Вітольда Камінського «Друг здравія». Ще й додала родинні давні папери та фото початку ХХ ст, зроблені саме в Бучі.

Передаючи ці дорогоцінні матеріали, жінка сказала: «Від моєї родини – музеєві Бучі». Як хочеться сподіватися, що такий музей справді скоро відкриється у нашому місті, що бучанцям буде куди принести свої реліквії, поділитися ними – заради пам’яті, для нащадків.

Ірина САДОВА,

Bucha.Life