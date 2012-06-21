Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

Туди вона дісталася з подругою заради екстремального фото. Але не втрималася і впала орієнтовно з висоти п’ятого поверху. Поліція та швидка констатували смерть. Порушено кримінальну справу. Таким трагічним видався для дівчини вечір на Андрія.

Цій недобудові вже понад 10 років. Інциденти з охочими до гострих відчуттів підлітками тут були й раніше, втім, досі завершувалися для них лише травмами. Вартість добудови у 2018-му керівництво університету оцінювало в 184 мільйони гривень, називаючи суму «непідйомною». Немає в університеті коштів і на охорону. Натомість керівник державної архітектурно-будівельної інспекції в області Ігор Мічуда каже, що вся відповідальність лягає на керівництво університету.

Хто і як, з дозволу сказати, «фінансував» це будівництво, тепер належить розібратися відповідним органам. Адже, за логікою, капітальні видатки в державних вишах фінансує держава.