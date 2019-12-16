Згідно з даними Центру з вивчення космічних об'єктів у ближньому космосі NASA, 16 грудня 2020 року поблизу нашої планети пролетить астероїд 2020 XF4, розмір якого може досягати 19 метрів.

У момент максимального зближення, яке відбудеться о 13:17 за київським часом, відстань від Землі до 2020 XF4 складе всього 343 тисяч кілометрів, що менше середньої відстані до Місяця.

Астероїд 2020 XF4, вперше помітили 5 грудня 2020 року, відноситься до групи Аполлона. Один оборот навколо Сонця він робить за 384 земних дні, максимально віддаляючись від нього на 189 мільйонів кілометрів і наближаючись на 120 мільйонів кілометрів.

Варто відзначити, що загрози зіткнення астероїда 2020 XF4 із Землею ні в цьому році, ні в найближчому майбутньому немає. Наступного разу він підійде до нашої планети відносно близько 21 грудня 2033 року. У цей день він промчить на відстані приблизно 9,78 мільйона кілометрів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»