Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у телеграм-каналі повідомив про перебіг освітнього процесу на четвертому місяці поточного навчального року в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.
Станом на 5 грудня 2022 року освітній процес відбувається у 12 902 школах:
- 8 205 шкіл функціонують у традиційному та змішаному форматі;
- 4 697 в онлайн-режимі.
У ЗЗСО навчаються 3 млн 986 тис. 116 учнів:
- очно – 1 018 725;
- змішано – 1 179 851;
- дистанційно – 1 787 540.
За словами Міністра, у школах функціонують 25 323 інклюзивні класи, де здобувають освіту майже 40 тис. учнів з ООП. Понад 166 тис. учнів з-поміж ВПО та майже 90 тис. учнів із ТОТ отримують освітні послуги в закладах загальної середньої освіти, що функціонують.
«Дякую нашим освітянам за незламність та відданість професії, а також батькам, які в абсолютно нових умовах для кожного з нас з розумінням ставляться до ситуації та нових випробувань у навчанні і підтримують дітей. Саме завдяки нашій спільній синергії та незламності продовжуємо тримати потужний освітній фронт і захищаємо українську освіту заради майбутнього», – зазначив Сергій Шкарлет.
Нагадаємо, майже 1200 учителів початкових класів успішно пройшли сертифікацію 2022 року.