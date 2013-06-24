Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у телеграм-каналі повідомив про перебіг освітнього процесу на четвертому місяці поточного навчального року в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Станом на 5 грудня 2022 року освітній процес відбувається у 12 902 школах:

8 205 шкіл функціонують у традиційному та змішаному форматі;

4 697 в онлайн-режимі.

У ЗЗСО навчаються 3 млн 986 тис. 116 учнів:

очно – 1 018 725;

змішано – 1 179 851;

дистанційно – 1 787 540.

За словами Міністра, у школах функціонують 25 323 інклюзивні класи, де здобувають освіту майже 40 тис. учнів з ООП. Понад 166 тис. учнів з-поміж ВПО та майже 90 тис. учнів із ТОТ отримують освітні послуги в закладах загальної середньої освіти, що функціонують.

«Дякую нашим освітянам за незламність та відданість професії, а також батькам, які в абсолютно нових умовах для кожного з нас з розумінням ставляться до ситуації та нових випробувань у навчанні і підтримують дітей. Саме завдяки нашій спільній синергії та незламності продовжуємо тримати потужний освітній фронт і захищаємо українську освіту заради майбутнього», – зазначив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, майже 1200 учителів початкових класів успішно пройшли сертифікацію 2022 року.