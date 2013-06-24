Українську делегацію на головному заході США з просування прямих інвестицій SelectUSA 2023, що проходитиме у Вашингтоні з 1 по 4 травня, представлять вісім українських стартапів. Вони були відібрані в результаті конкурсу, який в тому числі включав пітчинг проектів. Про це повідомляє Урядовий портал.
До національної делегації увійшли:
- ADAM — революційний український стартап, який розробив технологію 3D-друку людських кісток та органів.
- DeHealth — децентралізований додаток на основі штучного інтелекту та медичних даних.
- Djooky — унікальний ринок прав інтелектуальної власності, де творці музики можуть випускати акції на свої пісні, а шанувальники та інвестори — купувати та продавати їх.
- Calmerry — онлайн-платформа для психотерапії з ліцензованими психологами.
- LetsData — AI-рішення, що прогнозує комунікаційні ризики та можливості, а також допомагає організаціям протистояти загрозливим інформаційним кампаніям.
- UD WarRoom — кібербезпекова платформа, яка дозволяє виявляти та реагувати на загрози без використання коду.
- Postello — інструмент, що допомагає бізнесу бути активним у соціальних мережах без SMM-спеціаліста та копірайтера.
- Wantent — платформа на основі штучного інтелекту для оцінювання ефективності контенту.
Інвестиційний саміт SelectUSA щорічно збирає понад 3000 учасників, серед яких офіційні представники штатів і територій США, понад 1200 бізнес-інвесторів з більш ніж 70 міжнародних ринків, а також галузеві експерти та представники корпорацій.
Участь української делегації відбудеться завдяки Програмі USAID «Конкурентоспроможна економіка України» за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та Посольства України в США, у співпраці з Ukrainian Startup Fund та Ukrainian Tech Ecosystem Overview.