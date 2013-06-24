Прекрасному будинку Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого на вулиці Грушевського, 1 виповнюється 110 років. Його побудував архітектор Збігнев Клаве в дусі італійського ренесансу. Це, безумовно, окраса Києва. А гроші на будівництво збирали самі кияни за спеціальною облігаційною позикою — так хотіли мати спеціальне приміщення для бібліотеки.

Великий читальний зал пам’ятає серед відвідувачів Михайла Грушевського, Михайла Булгакова, провідних професорів Київського університету. Кожен з науковців, літераторів, мистецтвознавців, які нині працюють у галузі освіти, з ностальгією згадує молодість, щасливі години роботи над власними кандидатськими та докторськими дисертаціями в затишному залі книгозбірні.

Самій бібліотечній установі нині 155 років. Багато чого змінилося за ці роки. Тепер вона має сучасний комп’ютерний зал, цифровий книжковий фонд, постійно вдосконалює роботу. Залишається провідної бібліотекою України.

Останнім часом помітно активізувалася просвітницька робота. Крім традиційних бібліотечних послуг, які в ній надають, тут відбуваються різноманітні культурні заходи, що приваблюють киян і гостей столиці. Розмаїття тематики цікавих заходів вражає: презентації книжок і творчі зустрічі з письменниками й поетами; художні виставки фахівців, аматорів і дітей; лекції на історичну та мистецьку тематику; музичні вечори.

Серед найоригінальніших можна назвати спеціальний проєкт для малюків та їхніх молодих батьків Baby Mozart, який ініціювала режисерка та громадська діячка Олександра Степашко. Третій рік поспіль він знайомить молоді родини із класичною музикою й залучає до знайомства з бібліотекою, адже час минає швидко, і нинішні маленькі відвідувачі, подорослішавши, повернуться сюди свідомими людьми, які прагнуть знань, ще й, мабуть, із власними діточками.

Черговим культурно-просвітницьким проєктом Національної бібліотеки ім. Я. Мудрого став «Бібліофест». Це, так би мовити, поєднання концертів класичної музики та лекційного матеріалу, що висвітлює творчість і життєвий шлях всесвітньо відомих композиторів, розкриває зміст і цінність музичних творів. Із кінця минулого року концерти в межах проєкту відбуваються щомісяця безплатно для всіх охочих. Вони здобули популярність особливо серед київської інтелігенції — пенсіонерів і молоді, які із задоволенням відкривають для себе світ музики, а також досвідчених меломанів, що не можуть заплатити за квитки в академічних залах. Ці концерти відвідують родини і цілі групи друзів та співробітників.

«Бібліофест» створено з ініціативи доцента кафедри скрипки НМАУ ім. П.І. Чайковського Ніни Сіваченко, не тільки виконавиці, а й ведучої концертів. 16 вересня відбувся черговий концерт «Скрипкові мініатюри», який скрипалька виконала разом з піаністом Денисом Яворським талановито і на високому професійному рівні. Публіка щиро та одностайно оцінила майстерне виконання творів. Присутні вітали музикантів, дарували їм квіти, книжки, поезії.

У бібліотеці на Грушевського, 1 прочитали цикли лекцій з мистецтвознавства викладачі Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, з історії жертв розстріляного відродження і творчої інтелігенції науковці Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Тут відбуваються презентації книжок, творчі виставки тощо.

Під час обмеження роботи бібліотеки та відвідувань читачів, пов’язаних з коронавірусом, книгозбірня не облишила просвітницьку діяльність і проводила заходи онлайн. Наприклад круглий стіл, присвячений 90-річчю із дня народження шістдесятника-політв’язня Михайла Гориня, презентацію нового роману української письменниці Марії Вайно, творчий вечір до Дня поезії, присвячений 91-річчю із дня народження Ліни Костенко, тощо. Такий формат дав змогу долучитися до заходів прихильникам з України і з-за кордону.

Як осередок культури, що об’єднує, надихає, направляє, просвіщає, бібліотека — приклад для інших. І це варто величезної подяки та визнання.