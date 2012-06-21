Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За час своєї злочинної діяльності група харківських шахраїв із п’яти осіб встигла обдурити мешканців Тернопільської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Харківської та Миколаївської областей аж на 2 мільйони гривень.
Схема їх оборудок була вкрай проста, розрахована на менталітет довірливих українців. І виявилася досить результативною.
Як розповіли в Головному управлінні Національної поліції у Харківській області, аферисти розміщували оголошення про продаж сільгосппродукції, сонячних батарей, медичних масок та іншого краму широкого вжитку і після отримання на банківські картки попередньої оплати більше не виходили на зв’язок з покупцями. Картки, звісно, були оформлені на підставних осіб.
А піймалися злочинці під час оборудки з медичними масками, під час спроби зняти гроші у банкоматі. Працівники поліції зібрали докази причетності шахраїв до восьми фактів злочинної діяльності більш ніж на два мільйони гривень.
Наразі, організатору та учасникам злочинної групи відповідно до обвинувального висновку, який уже спрямовано до суду, інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 ККУ — шахрайство, вчинене організованою групою. Згідно зі статтею їм відкривається заслужена перспектива провести 12 років в ув’язненні.