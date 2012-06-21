У межах процесів економічної та фінансової децентралізації і дерегуляції уряд знайшов оптимальний механізм поєднання економічного зростання регіонів і поліпшення умов ведення бізнесу, розвитку підприємництва. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відкриття великої промислової виставки «Зроблено в Києві». Участь у ній беруть понад 160 підприємств різних галузей — від виробників продуктів харчування до сучасних видів озброєнь.
Прем’єр оглянув понад два десятки стендів, поспілкувався із представниками великих підприємств столиці, науковцями і юними київськими винахідниками, які представили свої розробки в галузі робототехніки.
«У мене дуже приємні враження про виставку. Добре, що відбуваються такі економічні активності в регіонах. Наша столиця утримує серйозні лідерські позиції. Знайдено й механізми поєднання економічного зростання територій з наповненням місцевого бюджету. Раніше такого не було. І тут умови децентралізації дають змогу поєднання розвитку бізнесу, наповнення бюджету і виробництва продукції», — наголосив Прем’єр.
Україна довела здатність виробляти високоякісний продукт і повністю забезпечувати власні потреби. «Так, щодо продовольства ми забезпечуємо себе повністю якісним продуктом. З промислових груп є над чим працювати. І це наші внутрішні резерви. Маємо задовольняти потреби не за рахунок імпорту, а за рахунок власного виробництва», — зазначив Прем’єр.
Головне завдання уряду — створити нормальний клімат, «аби чиновники не насідали на бізнес. Маємо дерегулювати якісь абсурдні норми, щоб вони не стримували розвитку економіки. Маємо розвивати промисловий потенціал, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Через розвиток економіки побудуємо сильну Україну».
Відділ новин «Урядового кур’єра»