Морські біологи Малайзії досліджують невідому шкірну хворобу, яка останнім часом вражає білоперих рифових акул у регіоні. Деякі попередні висновки дають підстави вважати, що причина спалаху цієї хвороби — підвищення температури води в морі.

Білопері рифові акули, названі так за характерні білі плями на кінчиках плавників, удень зазвичай відпочивають зграями біля рифів. Уночі вони полюють на риб і дрібних морських тварин. За білоперими рифовими акулами дуже люблять спостерігати дайвери. На фотографіях, які у квітні зробив один пірнальник біля острова Борнео, було видно, що шкіру голів знятих на камеру акул уражено плямами й виразками. Ці фотографії потрапили у соціальні мережі й спричинили хвилю стурбованості інтернет-спільноти.

Згодом дайвери й команда експертів з наукових і природоохоронних установ Малайзії, які вирушили на острів Сіпадан на сході штату Сабах, виявили подібне шкірне захворювання у кожній зграї білоперих рифових акул, які потрапляли в поле їхнього зору. Науковці намагалися з’ясувати причину виникнення хвороби. Під час досліджень вони виявили, що температура поверхні моря поблизу острова Сіпадан у травні становила 29,5 градуса, що на градус вище, ніж у цей самий період 1985 року.

«Ми майже напевно можемо вважати потепління океану головною причиною виникнення шкірного захворювання в акул», — сказав у інтерв’ю Reuters старший морський біолог з некомерційної природоохоронної групи Reef Guardian Девіс Остін Спіджі. Науковці заперечують вплив людського чинника, оскільки Сіпадан — морська заповідна зона, де заборонено риболовлю й будь-яку промислову діяльність, а поблизу острова немає населених пунктів або підприємств.

Науковці пов’язують появу хвороби в акул з повідомленнями про побіління коралів у цьому районі Малайзії.

«Ми не можемо ігнорувати те, що там відбуваються зміни через підвищення температури води», — сказав професор з питань морських досліджень Університету Путра Малайзія Мохамед Шариф. Досі науковці безуспішно намагалися відловити одну із хворих акул. Вони збираються продовжити спроби, щоб напевне встановити патогенну причину шкірних уражень цих риб.