Платформа хмарних обчислень Amazon Web Services допомогла українським міністерствам та приватним компаніям перенести дані на безпечні сервери після вторгнення росії в Україну. Про це йдеться у блозі компанії.

«AWS додала понад 10 петабайт (10 мільйонів гігабайт) важливих даних із 27 українських міністерств, 18 українських університетів, найбільшої школи дистанційного навчання K-12 (обслуговує сотні тисяч дітей-переселенців), а також десятків інших компаній приватного сектору. Існує 61 міграція, і очікується, що їх буде ще більше», — повідомляє компанія.

За тиждень до широкомасштабного російського вторгнення український парламент ухвалив закон, що дозволяє переміщувати дані уряду та приватного сектору у хмару. Для цього українське керівництво оголосило публічний заклик про допомогу. Amazon Web Services була однією з перших організацій, які відповіли.

«AWS має честь працювати разом з українським урядом та приватними і громадськими організаціями для підтримки народу України. Ми допомагатимемо та надаватимемо технічні знання та послуги тим, хто їх потребує», — зазначає компанія.