У Каліфорнії, США, Верховний суд Санта-Клара засудив до 16 років в’язниці 26-річного чоловіка, який вбив 21 кота.
Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на USA Today.
Злочинець виманював тварин з будинків і крав їх у господарів, а потім убивав. У минулому році Роберта Роя Фармера визнали винним у 21 випадку жорстокого поводження з тваринами.
Повідомляється, що коти почали зникати з району Кембрійського парку в Сан-Хосе у вересні 2015 року. Пізніше їх знаходили мертвими.
Фармера затримали 8 жовтня 2015 на автостоянці, в його машині був мертвий кіт. Поліція також виявила шматочки хутра, сліди крові, хутряні рукавички і мисливський ніж.