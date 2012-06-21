У мережі з'явилася інформація про нові версії американських танків «Абрамс». Як з’ясувалося, вони використовуватимуть дуже дорогі боєприпаси.

Йдеться про версії танків M1A2C і M1A2 SEP v4. Повідомляється, що другий варіант машини планується запустити у виробництво в середині 2020-х.

Версія M1A2C матиме допоміжну силову установку, що дозволить збільшити питому потужність. Це додасть можливостей для «Абрамса» щодо збільшення швидкості пересування та додаткової маневреності. Правда, поки модернізація силових установок робить роботу M1A2C нестійкою в гірській місцевості.

Також у цього варіанту танка будуть нові засоби комунікації і високочутливі інфрачервоні датчики FLIR.

Що стосується M1A2 SEP v4, то тут буде використовуватися оновлена система РЕБ, здатна протидіяти застосуванню вибухових пристроїв з дистанційним управлінням.

Також для цієї версії танка створюється боєприпас APM v4 калібру 120 мм. Його ціна дуже висока. Вартість одного снаряда – понад 55 тисяч доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»