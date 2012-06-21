Вчені з США звернулися до чиновників і політиків із закликом про необхідність відмовитися у публічних виступах від постійного порівняння коронавирусною інфекції з грипом. COVID-19 не слід порівнювати з грипом ні за рівнем смертності, ні за перебігом захворюваності — йдеться у відкритому листі, який опублікувало видання JAMA Internal Medicine.
Американські епідеміологи кажуть, що якщо порівнювати дані щодо смертності і поширення різних хвороб, отримані з різних джерел, то висновки будуть неправильними практично зі 100%. Чиновники і політики, які постійно порівнюють коронавірусну інфекцію з грипом, вводять людей в оману, яка може спровокувати додаткові ризики для здоров'я.
«Багато політиків впевнені, що COVID-19 знаходиться на одному рівні з грипом щодо небезпеки для здоров’я, але це не так. Подібні висновки можуть нанести серйозну шкоду для системи охорони здоров'я, яка і так перебуває у вразливому становищі», — відзначають вчені.
З початку пандемії COVID-19 громадськість розділилася на два табори. Представники одного впевнені, що небезпека коронавірусу занадто перебільшена, а насправді нова хвороба така як звичайний грип, а представники другого вважають, що COVID-19 набагато небезпечніший за існуючі нині гострі респіраторні вірусні захворювання, так як у людства немає колективного імунітету до нового патогену.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»