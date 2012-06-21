У 2021 році Apple буде більш підготовленою до можливих проблем у виробництві новинок. Тому їх презентація і надходження в продаж очікуються без затримок.
Про це стало відомо «Урядовому кур’єру» з посиланням на аналітика Мінг-Чі Куо.
За його словами, моделі лінійки iPhone 13 представлять вже у вересні 2021 року. Аналітик додав, що новинка, найімовірніше, буде оснащена новим чипом А15.
Підрядник Apple – TSMC – наразі готується до його освоєння. Подробиць про iPhone 13 і його характеристики поки немає.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»