У 2021 році Apple буде більш підготовленою до можливих проблем у виробництві новинок. Тому їх презентація і надходження в продаж очікуються без затримок.

Про це стало відомо «Урядовому кур’єру» з посиланням на аналітика Мінг-Чі Куо.

За його словами, моделі лінійки iPhone 13 представлять вже у вересні 2021 року. Аналітик додав, що новинка, найімовірніше, буде оснащена новим чипом А15.

Підрядник Apple – TSMC – наразі готується до його освоєння. Подробиць про iPhone 13 і його характеристики поки немає.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

