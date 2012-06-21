Цієї осені Apple уже провела вже дві презентації. На одній представила нові планшети iPad та «розумні» годинник Watch, а на другій – довгоочікувані iPhone 12. Тепер чутки про те, що готується третя презентація, підтвердилися: Apple призначила захід на 10 листопада.

Презентація розпочнеться о 21:00 за київським часом. Очікується, що на заході Apple покаже перший ноутбук на фірмовому ARM-процесорі. Перехід на власні чіпсети компанія анонсувала ще влітку. Аналітики після цього говорили, що в четвертому кварталі 2020 року почнеться масове виробництво 13,3-дюймового MacBook Pro.

Крім ноутбуків Apple може представити повнорозмірні бездротові навушники AirPods Studio, мітку AirTag, а також новий медіаплеєр Apple TV. Поки це лише припущення. Не виключено, що анонс продуктів може бути перенесений на 2021 рік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

