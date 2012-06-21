З 2015 Apple майже щороку проводить в березні презентації нових продуктів. 2021 рік не стане винятком. Інсайдери дізналися, що компанія готує презентацію в один день з конкурентом - OnePlus.

Інсайдери Jon Prosser і DuanRui заявили, що наступна віртуальна презентація Apple намічена на 23 березня. На ній очікується анонс міток AirTags і планшетів iPad Pro (2021). Останні повинні отримати підтримку 5G і потужний чіпсет A14X Bionic.

Цікавим в цьому всьому є те, що на 23 березня презентацію уже призначила компанія OnePlus. Це не вперше, коли заходи двох компаній збігаються. OnePlus має намір представити в цей день нові флагманські смартфони серії OnePlus 9.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»