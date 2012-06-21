Компанії Apple і Microsoft об'єдналися для створення інтерфейсу iCloud Drive, який повинен вирішити деякі проблеми сумісності.
Фахівці вітають таку колаборацію, так як «яблучних» продуктів, сумісних з операційною системою компанії Білла Гейтса, практично немає.
Новий додаток дозволить отримати доступ з ПК або смартфона до фотографій, відео, пошти та інших файлів, що зберігаються всередині облікового запису iCloud, повідомляє Engadget.
Раніше користувачі скаржилися на повільну швидкість синхронізації та інші проблемами.
iCloud Drive для ОС Windows 10 вже з'явився в Microsoft Store.
Нині Apple готується додати Apple Pay в якості нового способу оплати у своїх власних сервісах. Підтримку системи отримають iTunes, App Store, Apple Music і iCloud.
Нововведення стане поступово доступним користувачам зі США, Канади, Австралії, Сінгапуру, Гонконгу, Тайваню, ОАЕ та України. Жителі Сполучених Штатів також зможуть скористатися сервісом Apple Pay Cash.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»