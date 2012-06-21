Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

У 2020-му Apple представила відразу два ноутбуки на базі фірмового ARM-чіпа Apple M1. Минуло трохи менше року, а користувачі ж просять нове покоління з ще більш просунутим «залізом».

Якщо вірити свіжим даними інсайдерів, вже у вересні 2021 року IT-гігант представить нові MacBook Pro на базі M1X / M2. Як пише Gizmochina, це ті самі 14 і 16-дюймові моделі, чутки про які заповнювали інтернет в останні півроку.

Відмінною особливістю нових ноутбуків Apple, крім свіжого ARM-чіпа і безрамкового екрана, повинен стати Mini-LED дисплей. Раніше компанія використовувала в своїх портативних комп'ютерах виключно IPS-панелі.

Нагадаємо, що Mini-LED – не зовсім нова для яблучної корпорації технологія. Так, в старшій версії iPad Pro 2021 року використовується ця ж технологія.