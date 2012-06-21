Менш дорогі моделі – iPhone 11 і iPhone XR все ще можна буде придбати в офіційних магазинах

Після виходу нової лінійки смартфонів американська компанія Apple підтвердила, що перестане виробляти iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. Нагадаємо, що ці моделі почали продаватися лише рік тому.

Нагадаємо, що це не в перший раз, коли компанія приймає рішення подібним чином. Так, після презентації iPhone XS і iPhone XS Max Apple перестала випускати iPhone X на багатьох ринках. У той же час, після виходу iPhone 11 Pro і iPhone Pro Max в минулому році, компанія також перестала випускати iPhone XS і iPhone XS Max.

Варто відзначити, що менш дорогі моделі, в числі яких iPhone 11 і iPhone XR все ще можна буде придбати у фірмових магазинах. Крім того, багато роздрібні магазини все ще продають як iPhone 11 Pro, так і iPhone 11 Pro Max.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»