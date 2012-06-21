Кілька років тому археологи проводили розкопки в районі Паміру (Китай) і виявили 40 гробниць. У них було знайдено 9 курильниць, в яких лежали камені.
Нещодавно вчені з академії наук та Інституту природознавства Китаю провели дослідження, в результаті яких виявили, що дерев'яні чаші і знайдені в них камені містять сліди психоактивних речовин коноплі. Аналіз показав, що артефактам приблизно 2,5 тисячі років. Вчені спробували з'ясувати, звідки там взялася конопля. Автори дослідження довго обговорювали тему використання стародавніми людьми конопель як наркотику. Але все ж прийшли до висновку, що люди, які жили в тій місцевості, спалювали коноплю при проведенні певних обрядів, а після вдихали її дим. Виходить, що археологи знайшли докази куріння конопель в давнину.
Поки немає доказів того, що стародавні люди самостійно вирощували коноплю для подальшого вживання. Швидше за все, вони збирали рослина в дикій природі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»