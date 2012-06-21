Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Ручку для ключа з бронзи було виявлено в 2016 році під підлогою будинку періоду пізнього Риму в Лестері, що у Великобританії. Артефакт був покритий таким шаром бруду, що вчені не відразу зрозуміли, яка рідкість потрапила до них у руки. Згодом з’ясувалося, що ручка зображує сцену страти людини левом: однією з форм розправи з винними злочинцями в Стародавньому Римі. Детально про знахідку розповідає портал KCL.

На ручці ключа центральна фігуру варвара з розпатланим волоссям і густою бородою. Лев обвивається навколо його тіла і кусає його за голову. Під ними – четверо оголених юнаків, старші дбайливо обіймають молодших. Датування показало, що ручка була виготовлена в II столітті і є докладним зображенням смерті злочинців, засуджених до страти дикими тваринами на арені. Це найдавніший подібний артефакт, знайдений на території колишньої Римської Британії.

У багатьох римських містах Британії були амфітеатри або театри, де такі кари проводили регулярно на потіху юрбі. Міський будинок, в якому була знайдена ручка для ключа, знаходиться якраз по сусідству з недавно виявлених римським театром в Лестері.

Левів часто зображували на подібних прикрасах для ключів, які знайдені на колишніх римських територіях у Великобританії. Ймовірно, лев був символом захисника будинку. І навіть після того, як ключ переставав виконувати свою роль, художньо оформлена ручка для нього продовжувала високо цінуватися господарями. Про це говорить той факт, що власники набалдашника для ключа встромили його вертикально між дошками підлоги в будинку, очевидно, сподіваючись, що амулет буде зберігати їх житло від негараздів.