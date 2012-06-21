Археологи виявили в Ізраїлі священний храм, який, згідно з Біблією, є одним з найбільш важливих культових об'єктів поклоніння для іудеїв. Як стверджує текст, це місце «було створено для того, щоб Бог міг жити серед свого народу».

Протягом сотень років віруючі вважали, що цей храм знаходився на Храмовій горі в самому серці стародавнього Єрусалиму. Однак і той храм, який шанувався віруючими, і цей, руїни якого нещодавно виявили археологи, були знищені.

Професор теології Том Мейер повідомив Express, що в пустелі Негеа був захований раніше загублений іудейський храм. Його знайшов у 60-х роках минулого століття археолог Йоханан Ахароні на території Ханаана, куди входили землі сучасного Ізраїлю, Йорданії, Сирії та Лівану за часів залізного віку в Араді або Тел-Араді. За біблійними переказами, до того, як храм був побудований, він знаходився у стародавньому місті Шілон.

Професор Мейер заявив, що «єдиний у своєму роді єврейський храм, присвячений Яхве, був знайдений не в Єрусалимі, а в Араді, важливому місті-фортеці, розташованому на дорозі спецій». Таким чином, за словами вчених, цей храм є першим святилищем іудеїв, виявленим в ході археологічних розкопок.

Дослідники також з'ясували, що в храмі знаходилося два вівтарі, де курили пахощі, – канабіс і ладан. На думку професора, трави отримували від караванів, які подорожували повз храм дорогою спецій. Також там виявили два необтесані камені, ймовірно – жертовники, біля підніжжя яких стояли чаші.

Археологи також знайшли руїни комори, в якій виявили черепки глиняного посуду, на кожному з яких були накреслені імена людей або їх сім'ї.

Як зазначає професор Мейер, цей храм вперше зруйнував біблійний цар Єзекія, а потім і цар Іосія в сьомому VII столітті до нашої ери.

Нині рештки храму є частиною національного парку Тель-Арад, де археологи продовжують свої розкопки.

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Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»